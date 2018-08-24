Грандиозный концерт Океан Эльзы в Киеве: первые фото и видео

Традиционно на День Независимости Украины, 24 августа, популярная группа "Океан Эльзы" дала концерт в Киеве на НСК "Олимпийский".

Одна из самых известных отечественных групп "Океан Эльзы" провела грандиозный концерт. Заметим, что это был первый концерт группы после почти годичной концертной паузы.

Читайте также: Новая песня Вакарчука намекает, что он подтвердит слухи о намерении стать президентом, – СМИ

Что интересно, во время выступления "Океан Ельзи" транслировали специальные ролики, которые подчеркивали смысл песен.

Концерт группы "Океан Эльзи" в Киеве / instagram.com/orel_viktoriia/



Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве / instagram.com/nikolay_hudoy/

Перед концертом группа поздравила поклонников с Днем Независимости Украины на своей странице в Instagram.

С Днем Независимости, Украина, с самым главным твоим днем! 27 лет назад страна получила независимость, а сегодня – защищает ее ежедневно. Вчера, 23 августа, в результате боевых действий погибли пятеро и ранены семеро украинских воинов. Такая высокая цена сегодня нашей свободы, независимости, возможности жить под тихим небом, любить, творить,

– говорится на официальной странице "Океана Эльзы".

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 23 Сер 2018 р. о 10:12 PDT

Накануне Святослав Вакарчук анонсировал, что ключевыми в выступлении будут три новые песни – концертные версии песен "В небо гонит", "Без тебя" и новая композиция "Сколько нас".

"Мне хотелось бы, чтобы это был круг друзей. Все 80 плюс тысяч людей", – подчеркнул Вакарчук.

Наша нова, фантастична сцена вже чекає на вас. Це варто побачити самому!



Останні квитки на концерт тут https://t.co/41Y7FPczR4 pic.twitter.com/iD0mJFLUwE — Океан Ельзи (@okeanelzy) August 23, 2018

Концерт начали диджей Katro Zauber со специальным сетом украинских песен и участники колоритной группы "ДахаБраха". Объявляли выступление вокалистов супружество телеведущих – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Читайте также: На политику – мораторий, – Вакарчук перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве

Предлагаем Вашему вниманию первые фото и видео с мероприятия.

На НСК «Олімпійському» скоро розпочнеться концерт гурту «Океан Ельзи» pic.twitter.com/5b6PjrUbW5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

ЛЕНТА, Я УЖЕ НА ОЛИМПИЙСКОМ И Я ВОЗЛЕ САМОЙ СЦЕНЫ, НАКОНЕЦ-ТО!!!

Правда, ждать О.Е. будем ещё дофига времени, ну ничего, главное, что мечта сбылась, я в первом ряду! pic.twitter.com/wjhQV1iwGl — Hurricane|ОЕ today! (@timelady_97) August 24, 2018

У Києві триває концерт музичного гурту «Океан Ельзи» pic.twitter.com/xoyrLHz4ok — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

На концерті Океан Ельзи і мені подобається pic.twitter.com/Bdnh97gBGZ — Krus (@IamKrus) August 24, 2018

Заметим, что на концерте как сами ОЕ, так и приглашенные гости Dakha Brakha поддержали узника Кремля Олега Сенцова.

Олега Сенцова підтримали і «Океан Ельзи», і спеціальний гість концерту Dakha Brakhahttps://t.co/BUhuNLnZ3Y pic.twitter.com/Ho4SyabTcJ — The Village Україна (@thevillageua) August 24, 2018

«Наші в’язні мають бути звільнені» — лідер гурту «Океан Ельзи» під час концерту у Києві присвятив пісню «Коли тобі важко» українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

#океанельзи A post shared by Alina Rizhok (@alinarizhok) on Aug 24, 2018 at 1:21pm PDT

Ностальгія #океанельзи #деньнезалежності A post shared by Дарья Ковнир (@little_unsteady21) on Aug 24, 2018 at 1:21pm PDT

#ОЕ #ОкеанЕльзи A post shared by Микола Нагула (@mikola_nagula) on Aug 24, 2018 at 1:16pm PDT

#ое#ОЕ#океанельзи#киев#зараз A post shared by Olga Yakushkova (@olya_yakush) on Aug 24, 2018 at 1:15pm PDT

#ОкеанЕльзи#ДеньНезалежності#ОЕ A post shared by Ксенія Хрячко (@khriachkokseniia) on Aug 24, 2018 at 1:01pm PDT