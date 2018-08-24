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Грандиозный концерт Океан Эльзы в Киеве: первые фото и видео

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Концерт "Океана Эльзы" на НСК "Олимпийский": первые фото и видео
Концерт "Океана Эльзы" на НСК "Олимпийский": первые фото и видео / Instagram

Традиционно на День Независимости Украины, 24 августа, популярная группа "Океан Эльзы" дала концерт в Киеве на НСК "Олимпийский".

Одна из самых известных отечественных групп "Океан Эльзы" провела грандиозный концерт. Заметим, что это был первый концерт группы после почти годичной концертной паузы.

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Что интересно, во время выступления "Океан Ельзи" транслировали специальные ролики, которые подчеркивали смысл песен.

океан ельзи

Концерт группы "Океан Эльзи" в Киеве / instagram.com/orel_viktoriia/
 

океан ельзи

Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве / instagram.com/nikolay_hudoy/

Перед концертом группа поздравила поклонников с Днем Независимости Украины на своей странице в Instagram.

С Днем Независимости, Украина, с самым главным твоим днем! 27 лет назад страна получила независимость, а сегодня – защищает ее ежедневно. Вчера, 23 августа, в результате боевых действий погибли пятеро и ранены семеро украинских воинов. Такая высокая цена сегодня нашей свободы, независимости, возможности жить под тихим небом, любить, творить,
– говорится на официальной странице "Океана Эльзы".

Накануне Святослав Вакарчук анонсировал, что ключевыми в выступлении будут три новые песни – концертные версии песен "В небо гонит", "Без тебя" и новая композиция "Сколько нас".

"Мне хотелось бы, чтобы это был круг друзей. Все 80 плюс тысяч людей", – подчеркнул Вакарчук.

Концерт начали диджей Katro Zauber со специальным сетом украинских песен и участники колоритной группы "ДахаБраха". Объявляли выступление вокалистов супружество телеведущих – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

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Предлагаем Вашему вниманию первые фото и видео с мероприятия.

Заметим, что на концерте как сами ОЕ, так и приглашенные гости Dakha Brakha поддержали узника Кремля Олега Сенцова.

 

#океанельзи

A post shared by Alina Rizhok (@alinarizhok) on

 

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A post shared by Дарья Ковнир (@little_unsteady21) on

 

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A post shared by Микола Нагула (@mikola_nagula) on

 

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A post shared by Ксенія Хрячко (@khriachkokseniia) on

 

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A post shared by Ярослав (@atlant1201) on

 

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A post shared by Татьяна Близнюк (@t_bliznyk) on

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости Киева Святослав Вакарчук Океан Эльзы
Источник: 24 Канал
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