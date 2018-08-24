Грандиозный концерт Океан Эльзы в Киеве: первые фото и видео
Традиционно на День Независимости Украины, 24 августа, популярная группа "Океан Эльзы" дала концерт в Киеве на НСК "Олимпийский".
Одна из самых известных отечественных групп "Океан Эльзы" провела грандиозный концерт. Заметим, что это был первый концерт группы после почти годичной концертной паузы.
Читайте также: Новая песня Вакарчука намекает, что он подтвердит слухи о намерении стать президентом, – СМИ
Что интересно, во время выступления "Океан Ельзи" транслировали специальные ролики, которые подчеркивали смысл песен.
Концерт группы "Океан Эльзи" в Киеве / instagram.com/orel_viktoriia/
Концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве / instagram.com/nikolay_hudoy/
Перед концертом группа поздравила поклонников с Днем Независимости Украины на своей странице в Instagram.
С Днем Независимости, Украина, с самым главным твоим днем! 27 лет назад страна получила независимость, а сегодня – защищает ее ежедневно. Вчера, 23 августа, в результате боевых действий погибли пятеро и ранены семеро украинских воинов. Такая высокая цена сегодня нашей свободы, независимости, возможности жить под тихим небом, любить, творить,
– говорится на официальной странице "Океана Эльзы".
Накануне Святослав Вакарчук анонсировал, что ключевыми в выступлении будут три новые песни – концертные версии песен "В небо гонит", "Без тебя" и новая композиция "Сколько нас".
"Мне хотелось бы, чтобы это был круг друзей. Все 80 плюс тысяч людей", – подчеркнул Вакарчук.
Концерт начали диджей Katro Zauber со специальным сетом украинских песен и участники колоритной группы "ДахаБраха". Объявляли выступление вокалистов супружество телеведущих – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Читайте также: На политику – мораторий, – Вакарчук перед концертом на НСК "Олимпийский" в Киеве
Предлагаем Вашему вниманию первые фото и видео с мероприятия.
Заметим, что на концерте как сами ОЕ, так и приглашенные гости Dakha Brakha поддержали узника Кремля Олега Сенцова.