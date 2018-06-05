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"Грандиозный спектакль": спортивный журналист объяснил, почему ЧМ-2018 в России ожидает фиаско

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Четыре фактора могут стать серьезными проблемами для РФ во время проведения ЧМ-2018
Четыре фактора могут стать серьезными проблемами для РФ во время проведения ЧМ-2018 / Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу, который летом состоится в России, должен стать грандиозным спектаклем, однако вместо радости накануне важного спортивного события многих мучают сомнения относительно того, не скрывает ли шикарный фасад ЧМ неприглядную действительность.


Об этом в статье для Focus пишет спортивный обозреватель Томас Хайдер, называя факторы, которые могут стать серьезными проблемами для РФ во время ЧМ-2018.

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По мнению журналиста, ими являются коррупция, допинг, агрессивные футбольные болельщики и договорные матчи.

Уже в декабре 2010 года, когда стало известно, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, появились первые предположения о купленных голосах. Вскоре стало известно о том, что член исполкома ФИФА Мариос Лефкаритис, будучи главой нефтяного концерна Petrolina, подписал за несколько недель до объявления результатов голосования (о выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 – "24") выгодный контракт с "Газпромом" – многолетним спонсором ФИФА, рассказывает автор публикации.

Кроме того, "российский футбол переживает допинговый кризис", продолжает Хайдер. Российских спортивных функционеров подозревают в сокрытии положительных проб футболистов национальной сборной.

К проблемам с коррупцией и допингом добавляется два других фактора, которые могут стать проблемой для России: договорные матчи и столкновения агрессивных футбольных болельщиков. Так, в начале года BBC показала документальный фильм Russia's Hooligan Army, в котором праворадикальные футбольные хулиганы заявили о том, что превратят ЧМ на "фестиваль насилия", акцентирует внимание спортивный аналитик.

Сегодня очевидно, что решение о проведении ЧМ по футболу в такой стране, как Россия, которая открыто ведет войну и напала на другое государство, является катастрофической ошибкой", – заявлял три года назад президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек. С тех пор ничего не изменилось,
– констатирует Хайдер.

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Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Великобритания и ряд других европейских стран призвали бойкотировать проведение ЧМ-2018 в России наказание за попытку убийства бывшего двойного агента Скрипаля.

 

 

Теги: Коррупция Новости политики Новости России Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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