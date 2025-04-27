Южная Корея случайно открыла огонь на границе с КНДР

Южнокорейский военный случайно выпустил пулеметную очередь в сторону Северной Кореи. Инцидент произошел в демилитаризованной зоне, после чего Сеул оперативно оповестил Пхеньян, чтобы избежать напряжения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency. На границе между Южной и Северной Кореей произошел инцидент со стрельбой.

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Южная Корея случайно обстреляла границу с КНДР

Южнокорейский военнослужащий случайно выпустил очередь из пулемета в сторону КНДР, после чего Сеул немедленно сообщил Пхеньяну о ситуации.

Случай произошел утром в среду в демилитаризованной зоне вблизи округа Чеорвон, что в 70 километрах к северу от Сеула. Солдат со сторожевого поста выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6.

Военные чиновники заявили, что сразу после стрельбы включили громкоговорители и сообщили Северной Корее об инциденте, чтобы избежать недоразумений.

По предварительным данным, пули могли не долететь до территории КНДР – их следы нашли на укрепленных дверях. В Южной Корее отметили, что пока никакой необычной активности со стороны КНДР не зафиксировано.