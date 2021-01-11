На границах со Словакией и Польшей образовались очереди из нескольких десятков автомобилей. Вероятно, украинцы после новогодних праздников возвращаются на заработки.

Очереди образовались еще вечером 9 января, сообщили на странице "Кордон онлайн Закарпаття" в фейсбуке.

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В пункте пропуска со Словакией "Малый Березный" стояли 62 машины.

Смотрите видео очередей на границе:

Какая ситуация на границе 11 января

По состоянию на утро 11 января, по информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в "Малом Березном" стояли всего 7 автомобилей. Однако в пункте пропуска "Ужгород" зафиксировали аж 110 авто, а в "Тисе" – 50 машин.

А что на границе с Польшей

Здесь тоже были большие очереди. Например, в пункте пропуска "Шегини" стояли 80 авто, в "Грушеве" – 70, в "Раве-Русской" – 20.

Обратите внимание! 22 декабря в пунктах пропуска с Польшей и Словакией тоже были большие очереди. Отмечали, что в течение суток более 90 тысяч украинцев пересекали границу.