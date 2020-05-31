На границе с Польшей образовалась очередь: что о ситуации говорят пограничники
На Львовщине в пункте пропуска "Шегини" образовалась огромная очередь из желающих попасть в Польшу. Именно на границе с последней размещается этот контрольный пункт. Зато пограничники объяснили всю ситуацию и говорят, что никаких очередей здесь нет.
Что известно об очередях на пункте пропуска "Шегини"
Соответствующую информацию обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Об этом он написал в фейсбуке.
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Зинкевич, в частности, опубликовал ролик, на котором изображена толпа. На кадрах видно, что люди мокнут под дождем и не соблюдают соответствующую дистанцию.
Очередь на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини": видео
По информации издания "Четвертая студия", люди стояли от 3 часов ночи и так и не смогли пересечь границу.
По информации СМИ, люди почти 12 часов не могли пересечь границу с Польшей / Фото: "Четвертая студия"
В сети пишут, что украинцы мокнут под дождем и не соблюдают социальную дистанцию
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Комментарий Мостиского пограничного отряда
Пресс-секретарь отряда Маргарита Вершинина в комментарии "Общественному" рассказала, что от начала суток 31 мая в пешем порядке через границу пропустили 2 тысячи человек.
Она добавляет:
- примерно 1 тысяча украинцев перешла границу в сторону Польши,
- столько же лиц попали и на территорию Украины.
Очередей у нас нет. Периодически можно наблюдать накопление граждан, которые после прохождения всех видов контроля в пункте пропуска "Шегини" ожидают оформления перед польским пунктом пропуска "Медика",
– сообщила пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда.
По ее словам, это обусловлено температурным скринингом граждан. Также польские пограничники вносят данные относительно мест временной обсервации людей.
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Коротко о ситуации на пункте пропуска "Шегини"
- В рамках борьбы с распространением коронавируса пункт закрыли с 7 апреля.
- С полуночи 16 мая работа пункта была возобновлена.
- Украинские пограничники говорят, что пропуск они осуществляют только в пешем порядке.
- С 16 мая "Шегини" успели пересечь в обе стороны 24 тысячи человек.
- Ежедневно здесь пересекают границу 2 – 2,5 тысячи человек.
- 30 мая пограничники сообщали, что очередей на границе нет. Также они заявили, что иногда люди скапливаются со стороны Медики, чтобы пересечь границу и вернуться в Украину.
Обратите внимание! Сегодня "Шегини" – это один из четырех пунктов пропуска на границе с Польшей, который возобновил свою работу после 16 мая. Остальные три – это "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Через них можно пройти на машинах.
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