На Львовщине в пункте пропуска "Шегини" образовалась огромная очередь из желающих попасть в Польшу. Именно на границе с последней размещается этот контрольный пункт. Зато пограничники объяснили всю ситуацию и говорят, что никаких очередей здесь нет.

Что известно об очередях на пункте пропуска "Шегини"

Соответствующую информацию обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Об этом он написал в фейсбуке.

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Зинкевич, в частности, опубликовал ролик, на котором изображена толпа. На кадрах видно, что люди мокнут под дождем и не соблюдают соответствующую дистанцию.

Очередь на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини": видео

По информации издания "Четвертая студия", люди стояли от 3 часов ночи и так и не смогли пересечь границу.



По информации СМИ, люди почти 12 часов не могли пересечь границу с Польшей / Фото: "Четвертая студия"​



В сети пишут, что украинцы мокнут под дождем и не соблюдают социальную дистанцию

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Комментарий Мостиского пограничного отряда

Пресс-секретарь отряда Маргарита Вершинина в комментарии "Общественному" рассказала, что от начала суток 31 мая в пешем порядке через границу пропустили 2 тысячи человек.

Она добавляет:

примерно 1 тысяча украинцев перешла границу в сторону Польши,



столько же лиц попали и на территорию Украины.

Очередей у нас нет. Периодически можно наблюдать накопление граждан, которые после прохождения всех видов контроля в пункте пропуска "Шегини" ожидают оформления перед польским пунктом пропуска "Медика",

– сообщила пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда.

По ее словам, это обусловлено температурным скринингом граждан. Также польские пограничники вносят данные относительно мест временной обсервации людей.

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Коротко о ситуации на пункте пропуска "Шегини"

В рамках борьбы с распространением коронавируса пункт закрыли с 7 апреля.

С полуночи 16 мая работа пункта была возобновлена.

Украинские пограничники говорят, что пропуск они осуществляют только в пешем порядке.

С 16 мая "Шегини" успели пересечь в обе стороны 24 тысячи человек.

Ежедневно здесь пересекают границу 2 – 2,5 тысячи человек.

30 мая пограничники сообщали, что очередей на границе нет. Также они заявили, что иногда люди скапливаются со стороны Медики, чтобы пересечь границу и вернуться в Украину.

Обратите внимание! Сегодня "Шегини" – это один из четырех пунктов пропуска на границе с Польшей, который возобновил свою работу после 16 мая. Остальные три – это "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Через них можно пройти на машинах.



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