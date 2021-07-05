Спрятал наркотики в бороде: на границе с Россией задержали изобретательного пассажира

В Харьковской области на пункте пропуска Гоптовка задержали пассажира автобуса. Он пытался перевезти в бороде запрещенное вещество.

Сотрудники таможни и пограничники обнаружили у мужчины полиэтиленовый сверток черного цвета. По его словам, это был каннабис.

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Как обнаружили наркотики

Запрещенное вещество удалось обнаружить благодаря служебной собаке Харьковской таможни. После этого мужчина был вынужден доставать ее из бороды.

Пассажир пояснил, что перевозил каннабис через таможенную границу для собственного потребления. Однако во время устного декларирования он не сообщил о наличии каких-либо запрещенных веществ. Известно, что мужчина направлялся в Россию.



Вещество удалось обнаружить благодаря служебной собаке / Фото Харьковской таможни

Пассажир автобуса направлялся в Россию / Фото Харьковской таможни

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Сейчас в отношении пассажира автобуса составили протокол. Полиэтиленовый сверток с веществом серо-зеленого цвета у него изъяли.