На украинско-венгерской границе сотни автомобилей застряли в километровой пробке. Причиной очередей стала тщательная проверка документов пограничниками в связи с распространением коронавируса.

Пробки образовались на двух пунктах пропуска – "Тиса" и "Лужанка" в Закарпатской области. Машины не могут пересечь границу уже более суток, информирует ТСН.

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Почему образовались пробки

Пограничники детально проверяют документы, дающие право на въезд в Венгрию. Такие меры были введены в связи с карантином и выявлением поддельных негативных тестов на коронавирус.

В пресс-службе Чопского пограничного отряда говорят, что в ближайшее время проблему пробок решить не удастся. Поскольку впереди выходные, очередь из автомобилей может только увеличиться.

Пробки на границе с Венгрией / Фото Мукачево.нет:

Ужасные условия на границе: что говорят водители

Водители рассказывают, что ночью, за 9 часов, очередь сдвинулась только на 100 метров. Вокруг территории, где образовались пробки, нет биотуалетов. За несколько суток, водители не имеют возможности помыться, пополнить запасы еды и воды.

Большинство автомобилей в пробке – это микроавтобусы, перевозящие заробитчан на работу в Италию, Португалию, Испанию. Пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка" – это единственные пункты пропуска, через которые Венгрия разрешила транзит в европейские страны.

Какова ситуация на других пунктах пропуска

Возле таможен "Ужгород" и "Малый Березный" очередей нет. На пункте пропуска "Дьяково" стоят около 20 автомобилей. По сравнению с "Тисой" и "Лужанкой" – это очень мало.