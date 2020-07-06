Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский арендовал помещение под штаб в одномандатном округе №208 (Бахмач, Черниговская область), где в октябре запланированы довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook со ссылкой на источник из округа, опубликовав соответствующую переписку.

"Бахмач. Сняли здесь для него (Грановского, – ред.) уже офис. Дмитрий приезжал в среду. Подписали уже договор. На Соборности 140 метров", – рассказал собеседник журналиста.

Он также уточнил, что Дмитрий – это помощник Грановского. "И будет здесь за старшего, я так понял", – добавил собеседник.

Ранее Telegram канал "Шептун" сообщил, что Грановский в ближайший месяц планирует вернуться в Украину из Израиля.

"Тот, кто следит за судами" периода Порошенко уже наладил общение с отдельными депутатами из "Слуги народа", в том числе финансовое. Аналогично Грановский восстанавливает коммуникацию с руководителями силовых структур и судьями в своих интересах и интересах своих клиентов", – пишет СМИ.

По данным журналистов, плацдармом для возвращения Грановского избран 208 округ в Черниговской области, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду.

"Несмотря на базовую узнаваемость в Харькове и дружбу с Геннадием Кернесом, плацдармом для возвращения выбран 208 округ, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду. Больше всего участия Грановского сейчас боится команда Ляшко, поскольку рассчитывала, что выборы пройдут без сюрпризов. Сам Грановский уверяет радикалов, баллотироваться не будет, усыпляя бдительность "Ляшковцев", но в реальности уже разворачивает штабы в области", – говорится в сообщении.

СМИ также добавляет, что курировать кампанию будет экс-глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Напомним, после проигрыша на выборах в парламент на 169 округе в Харькове в прошлом году, за неделю до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. По данным журналистов, Грановский скрывается в Израиле – в сеть попали фото его израильского паспорта.

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины сообщила Грановскому подозрение в уклонении от уплаты налогов. По данным ГПУ, Грановский по предварительному сговору с должностными лицами дистрибьютора табачной продукции "Тедис Украина" создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, выгоду от которой получили подконтрольные миллиардеру предприятия.

В конце зимы 2019 года стало известно, что Интерпол официально объявил в розыск Грановского. По данным Интерпола, Грановского разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.