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Гражданин Молдовы хотел перевезти через украинскую границу радиационные акваланги

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Гражданин Молдовы перевозил радиационные акваланги
Гражданин Молдовы перевозил радиационные акваланги / Фото пресс-службы Госпогранслужбы

В воскресенье, 5 августа, гражданин Молдовы пытался перевезти через украинскую границу акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 раз.

Как отмечают в пресс-службе Госпогранслужбы, радиационные акваланги пограничники обнаружили в автомобиле мужчины в пункте пропуска "Граденицы", в Беляевском районе Одесской области.

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"68-летний любитель подводных погружений возвращался домой, в Молдову через пункт пропуска "Граденицы", в Беляевском районе Одесской обл. Во время заезда на территорию пункта пропуска на машину мужчины "Toyota" с молдавской регистрацией сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз", – сообщают пограничники.

Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра – спектрометра, оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги, которые молдаванин перевозил в багажном отделении. Как сообщил сам гражданин, он даже и не подозревал об опасности аппаратов.

Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на опасное расстояние от путешествующих и служебных помещений. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств перевозки предметов,
– добавляют в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники обнаружили на границе радиационные акваланги: видео

 

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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