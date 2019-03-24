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      Гражданин России подорвался насмерть в Киеве: он может быть убийцей водителя BlaBlaCar Познякова

      2 Читати новину українською
      Тарас Позняков и его вероятный убийца
      Тарас Позняков и его вероятный убийца / Коллаж 24 канал а

      В Голосеевском районе Киева на проспекте Науки в одной из квартир прогремел взрыв. Правоохранители выяснили, что сдетонировало самодельное взрывное устройство. В итоге погиб гражданин России. По сети распространяется информация, что подозреваемый в резонансном убийстве 2016 года водителя BlaBlaCar Тараса Познякова – Луан Кингисепп.

      Как рассказали в пресс-службе Нацполиции Киева, инцидент произошел около 23:00 23 марта. Предварительная причина – неосторожное обращение со взрывчаткой.

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      По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, в результате погиб 28-летний гражданин России. Он находился в розыске за убийство в Украине, а на проспекте Науки снимал квартиру.

      При осмотре специалисты изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. На месте работали полицейские, в частности патрульные, взрывотехники и медики, однако помощь последних не понадобилась, поскольку мужчина скончался на месте.

       

      В отношении лица покойника, бывший советник председателя СБУ Ярослав Антоняк утверждает, что это Луан Кингисепп. Именно его подозревают в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, которое произошло в 2016 году.

      Что известно об убийстве Тараса Познякова? 4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев 25-летний львовянин Тарас Позняков подобрал двух попутчиков. Однако в столицу он так и не доехал, а его автомобиль через неделю нашли в Киево-Святошинском районе под Киевом.

      Антоняк добавил, что правоохранители в его квартире обнаружили паспорта гражданина Украины на имя Карпов Андрей Викторович, родившийся 15 августа 1996 года, и паспорт гражданина России на имя Кингисепп Луан Николаевич, родившийся 23 марта 1991 года. Кроме того, было обнаружено четыре паспорта граждан Украины на разные фамилии.

      Пока материалы относительно взрыва в Киеве правоохранители только зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Сейчас следователи определяют с правовой квалификации события и ждут результатов криминологической экспертизы.

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      Видео с места взрыва на проспекте Науки в Киеве

       

      Соседи погибшего, со своей стороны, отметили, что они услышали взрыв на 4-м этаже девятиэтажки. А когда вышли в подъезд, то увидели, как из одной из квартир выбежала женщина и скрылась в неизвестном направлении. Антоняк отметил, что она имеет кавказское происхождение.

      BlaBlaCar, Тараса Позняков, вбивство, Київ

      Когда зашли в помещение, то увидели изувеченный от взрыва коридор, а на полу лежало тело мужчины 40-45 лет в луже крови лицом вниз. По их словам, вероятно, взорвалась граната, пишут "Стражи Эспрессо".

      как разворачивались события после загадочной смерти тараса познякова
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Новости России Взрыв Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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