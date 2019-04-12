Гражданина Эстонии приговорили к 3,5 годам за шпионаж в пользу России: подробности

Гражданина Эстонии Дмитрия Козлова приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что он шпионил в пользу Российской Федерации. Мужчина работал агентом ФСБ РФ и передавал важную информацию российским спецслужбам.

Примечательно, что у Козлова – двойное гражданство: российское и эстонское. ФСБ завербовала его для того, чтобы получать информацию о здании, работниках, транспортных средствах, технике и режиме пограничной службы, расположенных в зоне ответственности Лиунаской префектуры и связанных с охраной границы.

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Подозрение Козлову вручили еще в ноябре 2018 года, приговор суд объявил уже 20 марта. Соответствующую информацию эстонские правоохранительные органы обнародовали 12 апреля.

Что известно о российском шпионе Козлове? Это-31-летний мужчина из эстонского уезда Ряпина. Неизвестно, возникали ли у Козлова проблемы с законом в России, но в Эстонии в отношении него ранее было вынесено несколько постановлений суда.



По словам эстонских правоохранителей, жители приграничных территорий чаще посещают Россию и являются более подверженными опасности попасть под прицел ФСБ. Для агентов ФСБ также удобнее, если у лица, которого они собрались вербовать, возникают проблемы с законом в РФ.

Отметим, что это – не первое дело против российских шпионов в Эстонии. Так, в феврале Харьюский суд Эстонии приговорил двjbх граждан страны к заключению за шпионаж в пользу РФ. Они – отец и сын, которые шпионили в Эстонии около 10 лет.

Мужчины работали на Главное разведывательное управление России, собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию. За это суд вынес им значительно более жесткое наказание, чем Козлову: отец получил 6 лет тюрьмы, а его сын – 15,5.