Гражданская война и Украина без Крыма: футбольный клуб раскритиковали за видео об Украине

Соперник луганской "Зари" в квалификации Лиги Европы португальская "Брага" в преддверии матча с украинской командой записала видеоролик об Украине. Вот только само видео вызвало большой шквал критики. Как и информация на сайте клуба.

В видео бывший футболист команды, а теперь работник клуба Алан Озориу рассказывает об Украине. В нем отмечается, что Украина состоит из "24 провинций".

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Кроме того, на самом сайте "Браги" в представлении "Зари" указано, что это клуб из Луганска. И что матч мог состояться именно там, но с 2014 года "на Востоке Украины продолжается гражданская война".

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Такие высказывания не остались без внимания Посольства Украины в Португалии. Украинские дипломаты направили письмо в футбольный клуб, где напомнили, что оккупированные Крым и Севастополь тоже является частью Украины, которая состоит из более чем 24 провинций. А что касается "гражданской войны", то в письме приведены доказательства российской агрессии против Украины.

"Есть много свидетельств о том, что война на востоке Украины является международным конфликтом с полным участием России, либо путем финансирования или посредством предоставления технических средств ведения боя. Война, спровоцированная и возглавляемая Россией против Украины, в течение последних четырех лет привела к более 10 тысячам жертв ... Вышеупомянутое видео вводит в заблуждение португальского зрителя, особенно о статусе Крыма и войны, проводимой Россией против Украины. Поэтому мы просим, ​​чтобы эти факты были исправлены", – говорится в письме.

Напомним, первый матч между командами в Запорожье закончился ничьей 1:1. Ответный матч состоится в Португалии 16 августа.

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