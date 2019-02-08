"Гражданская война в Украине": журналисты The Times допустили грубую ошибку о войне в Украине

Влиятельное мировое издание The Times опубликовало статью о росте заболеваемости корью в Европе. В этой статье есть упоминание и об Украине, где продолжается, по словам журналистов, "гражданская война".

В статье журналисты анализируют уровень заболеваемости корью в ЕС. По словам автора, страна, где корь очень распространена – Украина. Все из-за "гражданской войны, которая продолжается до сих пор".

Читайте также: "Нацисты": кремлевские пропагандисты устроили очередную истерику в эфире из-за Украины

Посольство Украины в Великобритании обратилось в Twitter в редакцию издания The Times с требованием немедленно исправить ошибку в относительно "гражданской войны" в Украине.

В посольстве заявили, что им обидно напоминать The Times, "уважаемому изданию, что нет гражданской войны в Украине, но есть прямая агрессия России, приведшая к аннексии Крыма и войны на Донбассе".

Украинские солдаты борются с в 40 раз сильнее армией России. Исправьте статью немедленно!

– заявили в посольстве.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 8 февраля 2019 г.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей", в которой Россия названа государством-оккупантом. ООН обратилась к Москве с требованием "вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории".