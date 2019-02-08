17:43
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Гражданская война в Украине": журналисты The Times допустили грубую ошибку о войне в Украине

      11 Читати новину українською
      Журналисты The Times допустили грубую ошибку о войне в Украине
      Журналисты The Times допустили грубую ошибку о войне в Украине / Фото из открытых источников

      Влиятельное мировое издание The Times опубликовало статью о росте заболеваемости корью в Европе. В этой статье есть упоминание и об Украине, где продолжается, по словам журналистов, "гражданская война".

      В статье журналисты анализируют уровень заболеваемости корью в ЕС. По словам автора, страна, где корь очень распространена – Украина. Все из-за "гражданской войны, которая продолжается до сих пор".

      Читайте также: "Нацисты": кремлевские пропагандисты устроили очередную истерику в эфире из-за Украины

      Посольство Украины в Великобритании обратилось в Twitter в редакцию издания The Times с требованием немедленно исправить ошибку в относительно "гражданской войны" в Украине.

      В посольстве заявили, что им обидно напоминать The Times, "уважаемому изданию, что нет гражданской войны в Украине, но есть прямая агрессия России, приведшая к аннексии Крыма и войны на Донбассе".

      Украинские солдаты борются с в 40 раз сильнее армией России. Исправьте статью немедленно!
      – заявили в посольстве.

      18 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей", в которой Россия названа государством-оккупантом. ООН обратилась к Москве с требованием "вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории".

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      100956
      Теги: Новости Украины СМИ Великобритания Украина – Россия Война Война на Донбассе Журналисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      сегодня , 17:00 "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      Наталія Лебідь 125
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 16:30 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 4496
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      100825
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сегодня , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 1015
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 2577
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым
       5 декабря 2011 , 11:54 2
      Террористы обстреляли из "Градов" "своих", — штаб АТО
       11 апреля 2015 , 23:58
      На видео показали, как угнать Tesla за несколько секунд
       12 сентября 2018 , 18:00
      Президент Карпат Дыминский, объявленный в розыск, появился на людях впервые за 7 месяцев – фото дня
       13 сентября 2018 , 14:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук