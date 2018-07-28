Гребец Алтухов завоевал первую медаль для сборной Украины на чемпионате Европы

В Пловдиве (Болгария) продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U-23) и юниоров.

Обладатель двух бронзовых медалей взрослого чемпионата Европы-2015 Павел Алтухов завоевал первую медаль сборной Украины. На олимпийской дистанции 1000 метров в возрастной категории U-23 украинец показал время 4:10,090 и завоевал бронзовую медаль.

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В других финалах до призов украинцы, к сожалению, не добрались.

Отметим, своей главной целью на этот сезон Алтухов называл взрослый чемпионат мира, который пройдет в португальском городе Монтемор-у-Велью с 23 по 28 августа.

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