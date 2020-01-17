Греческая авиакомпания вскоре начнет летать в Украину: направления

Известная греческая авиакомпания Ellinair начнет полеты в Украину 22 апреля 2020 года. Сейчас анонсированы перелеты по четырем направлениям: из столичного аэропорта "Киев" на Закинф, Корфу, Крит, Салоники, а также в обратную сторону.

Рейсы из Киева в Салоники будут сезонными. Впервые самолет авиакомпании Ellinair по этому направлению полетит 22 апреля. Последний рейс будет совершен 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев". Частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю.

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Рейсы из Киева в Ираклион запланированы на период с 26 апреля до 10 октября. Частота будет колебаться от одного до двух в неделю. А вот на остров Корфу авиакомпания будет летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю, а на остров Закинф – с 25 мая до 5 октября будет доступен один рейс в неделю.



Остров Закинф в Греции

К слову, ранее все эти рейсы выполнялись из аэропорта "Борисполь".

Что известно об авиакомпании Ellinair? Это греческая авиакомпания, которая базируется в международном аэропорту Салоники. Флот Ellinair насчитывает два самолета типа Airbus А319 и Airbus А320, а также три Boeing 737/300. По итогам 2019 года авиакомпания Ellinair вошла в 10-ку самых пунктуальных в Украине. Авиакомпания Ellinair обеспечивает воздушное сообщение между городами России, Украины, Латвии, Италии и популярными греческими курортами.