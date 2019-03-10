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      Греческий суд оправдал украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки

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      Судно "Андромеда"
      Судно "Андромеда" / greece.mfa.gov.ua

      Центральный суд города Пирей отменил все обвинения против всех членов экипажа судна "Андромеда", среди них – 2 украинца.

      Капитан судна Алексей Слепнев и его старший помощник Сергей Константинов родом из Измаила и Одессы, отметили в пресс-службе посольства Украины в Греции.

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      Оба вернутся в Украину после решения всех формальностей. Кроме украинцев, в экипаж судна входили еще пять индийцев и житель Албании.

      Экипаж "Андромеды" арестовали по подозрению в нелегальной перевозке взрывчатки. Следствие по делу длилось 10 месяцев, а сам судебный процесс – почти полгода.

      Как и почему задержали судно?
      11 января 2018 года греческие власти задержали на Крите грузовое судно "Андромеда", которое перевозило 410 тонн взрывчатых веществ и детонаторы к ним. По словам береговой охраны Греции, судно под флагом Танзании должно было доставить смертельный груз к Ливии, что запрещено международными законами. Капитан судна опроверг обвинения и заявил, что члены экипажа стали жертвами мошенничества.

      Смотрите видео: задержания судна "Андромеда" в январе 2018 года

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Водный транспорт Греция
      Источник: 24 Канал
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