Гречка, соль и спички не спасают от коронавируса: Зеленский призвал не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы уберечься от коронавируса, нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. В частности, он отметил необходимость информационной гигиены.

Украинцам не стоит вестись на провокации интернет-аферистов, которые хотят просто посеять панику, заявил Владимир Зеленскьий во время своего обращения.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

Отдельно он призвал людей не сеять панику из-за карантина. Мол, гречка, соль и спички не помогут спастись от коронавируса.

Вирус паники хуже, чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильны и у нас все будет хорошо,

– заверил президент.

Резюмируя, он пожелал всем температуры тела на уровне 36,6 градусов. "Будьте здоровы, дорогие украинцы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского из-за коронавируса: коротко

Закрытие границ:

Президент заявил, что через трое суток Украина закроет все границы. Он призвал граждан за это время вернуться;

Президент заявил, что через трое суток Украина закроет все границы. Он призвал граждан за это время вернуться; Финансовая поддержка от государства:

государство уже выделило 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Кроме того, еще планируется выделить 500 миллионов гривен на аппараты искусственного дыхания;

государство уже выделило 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Кроме того, еще планируется выделить 500 миллионов гривен на аппараты искусственного дыхания; Об украинских медиках:

президент сравнил медиков с военными, которые защищают Украину на Донбассе. Мол, те сейчас тоже находятся на передовой борьбы с пандемией.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео