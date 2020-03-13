Гречка, соль и спички не спасают от коронавируса: Зеленский призвал не паниковать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы уберечься от коронавируса, нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. В частности, он отметил необходимость информационной гигиены.
Украинцам не стоит вестись на провокации интернет-аферистов, которые хотят просто посеять панику, заявил Владимир Зеленскьий во время своего обращения.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы
Отдельно он призвал людей не сеять панику из-за карантина. Мол, гречка, соль и спички не помогут спастись от коронавируса.
Вирус паники хуже, чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильны и у нас все будет хорошо,
– заверил президент.
Резюмируя, он пожелал всем температуры тела на уровне 36,6 градусов. "Будьте здоровы, дорогие украинцы", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского из-за коронавируса: коротко
- Закрытие границ:
Президент заявил, что через трое суток Украина закроет все границы. Он призвал граждан за это время вернуться;
- Финансовая поддержка от государства:
государство уже выделило 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Кроме того, еще планируется выделить 500 миллионов гривен на аппараты искусственного дыхания;
- Об украинских медиках:
президент сравнил медиков с военными, которые защищают Украину на Донбассе. Мол, те сейчас тоже находятся на передовой борьбы с пандемией.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео