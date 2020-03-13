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      Гречка, соль и спички не спасают от коронавируса: Зеленский призвал не паниковать

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы уберечься от коронавируса, нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. В частности, он отметил необходимость информационной гигиены.

      Украинцам не стоит вестись на провокации интернет-аферистов, которые хотят просто посеять панику, заявил Владимир Зеленскьий во время своего обращения.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

      Отдельно он призвал людей не сеять панику из-за карантина. Мол, гречка, соль и спички не помогут спастись от коронавируса.

      Вирус паники хуже, чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильны и у нас все будет хорошо,
      – заверил президент.

      Резюмируя, он пожелал всем температуры тела на уровне 36,6 градусов. "Будьте здоровы, дорогие украинцы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского из-за коронавируса: коротко

      • Закрытие границ:
        Президент заявил, что через трое суток Украина закроет все границы. Он призвал граждан за это время вернуться;
      • Финансовая поддержка от государства:
        государство уже выделило 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Кроме того, еще планируется выделить 500 миллионов гривен на аппараты искусственного дыхания;
      • Об украинских медиках:
        президент сравнил медиков с военными, которые защищают Украину на Донбассе. Мол, те сейчас тоже находятся на передовой борьбы с пандемией.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая украинка
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Президент Украины
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