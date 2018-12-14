Гречка уже не в моде: как депутаты подкупают украинцев перед предстоящими выборами

Официальная избирательная кампания в Верховную Раду начнется через шесть месяцев. И действующие народные избранники уже готовят себе там место и официально занимаются "благотворительностью".

Движение "Честно" промониторил благотворительную деятельность депутатов: насчитали около 90 организаций. Больше всего таких у депутатов БПП - 36, в внефракционных и членов партии "Воля народа" - не слишком меньше.

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Раздают депутаты что угодно: всем знакомые продуктовые наборы, детские площадки, лекарства, полотенца, лук, ледовые скульптуры и даже снегоуборочную технику.



Плакат нардепа Руслана Сольвара на снегоочистительной технике

В Черкасской области "Радикальная партия" угощает пенсионеров Каменки продуктовыми наборами после публичной встречи с жителями села. Люди устроили потасовку за "набором" из макарон, сахара и масла.

Похожее происходит и в Днепропетровской области: люди, приближенные к нардепу Дмитрию Шпенову от "Оппоблока", раздают продуктовые наборы на его округе. По словам местных жителей, чтобы получить такой набор пенсионерам нужно было заранее предоставить "благотворительному фонду" копии своих паспортов.

"Гречкосийством" больше занимаются мажоритарщики, однако есть среди них и те, кого будут выбирать по списку. Такие депутаты занимаются "благотворительностью" только в пределах определенного округа.

Тотальный подкуп избирателей возможен из-за того, что ответственность за это предусмотрена лишь после официального старта предвыборной периода. Про межизбирательный в законодательстве речь не идет, а значит и ответственности никакой,

– пояснил эксперт Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Единственный способ доказать, что будущие кандидаты действуют незаконно – доказать нелегальность происхождения средств для благотворительности. На определенных таких депутатов, например Борислава Розенблатта и Дениса Дзендзерського, в НАБУ уже открыты уголовные дела.



Борислав Розенблат

Кроме этого, эксперты "Опоры" вместе с МВД разработали новое законодательство об ответственности за подкуп в избирательный период. Если бы его приняли, раздавать продукты и другие материальные услуги кандидаты не смогли бы. И рассматривать законопроект еще даже не взялись.

По мнению экспертов, исправить ситуацию можно было бы благодаря изменению избирательного законодательства на систему голосования по открытым спискам и без мажоритарки.