Именно на этом суде его должны были лишить церковного сана за хранение наркотиков.
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В каком состоянии митрополиты
Всех митрополитов пришлось госпитализировать в больницу с ожогами. Также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь.
Ситуация сложная, но мы верим, что с помощью наших врачей трудности можно преодолеть. Нужно терпение и спокойствие,
– сказал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II.
В то же время он убежден, что худшего сценария удалось избежать.
Священник хранил наркотики
Правоохранители Греции оперативно задержали нападавшего и арестовали его. Священник имел крайне дурную репутацию. Ранее его уже ловили на хранении наркотиков.
Инцидент произошел 2 года назад. Тогда полицейские нашли под его рясой примерно 1,8 грамма кокаина, который он хранил, по его же словам, "для личного пользования".