Именно на этом суде его должны были лишить церковного сана за хранение наркотиков.

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В каком состоянии митрополиты

Всех митрополитов пришлось госпитализировать в больницу с ожогами. Также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь.

Ситуация сложная, но мы верим, что с помощью наших врачей трудности можно преодолеть. Нужно терпение и спокойствие,

– сказал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II.

В то же время он убежден, что худшего сценария удалось избежать.

Священник хранил наркотики

Правоохранители Греции оперативно задержали нападавшего и арестовали его. Священник имел крайне дурную репутацию. Ранее его уже ловили на хранении наркотиков.

Инцидент произошел 2 года назад. Тогда полицейские нашли под его рясой примерно 1,8 грамма кокаина, который он хранил, по его же словам, "для личного пользования".