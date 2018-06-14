Греция получит солидный дополнительный кредит от ЕС
Европейский стабилизационный механизм выделит Афинам миллиард евро кредита на погашение старых долгов.
Об этом сообщает "Немецкая Волна".
Выделению спасительной суммы предшествовало согласование греческим парламентом дальнейших преобразований, которые реформируют земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.
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Этот транш будет для Греции дополнительным, ведь выплаты в пределах третьего пакета финансовой помощи для страны уже закончились. Деньги позволят Афинам вернуть "полный доступ" к финансовым рынкам.
Финпомощь от ЕС Греция получает с 2010 года.
Источник: 24 Канал
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