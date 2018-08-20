Греция вышла из программы международной помощи

Греция успешно закончила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года.

Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление Европейского стабилизационного механизма (ESM) - Стабилизационного фонда еврозоны опубликованном в понедельник.

Читайте также: В Еврокомиссии считают процесс оказания помощи Греции недостаточно прозрачным

Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленной ESM, реализовав успешный выход,

- говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что программа ESM может быть уверенно завершена без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может "стоять на ногах".

В частности, в документе отмечается, что "это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с действующим греческим правительством и благодаря поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчения бремени задолженности".