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Греция вышла из программы международной помощи

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Греция закончила третью программу помощи ESM
Греция закончила третью программу помощи ESM / mkd.mk

Греция успешно закончила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года.

Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление Европейского стабилизационного механизма (ESM) - Стабилизационного фонда еврозоны опубликованном в понедельник.

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Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленной ESM, реализовав успешный выход,
- говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что программа ESM может быть уверенно завершена без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может "стоять на ногах".

В частности, в документе отмечается, что "это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с действующим греческим правительством и благодаря поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчения бремени задолженности".

Теги: Новости политики Греция Европа
Источник: 24 Канал
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