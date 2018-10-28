Грейс Коддингтон представила коллекцию из Louis Vuitton: звездные гости светского события

Бывший креативный директор фэшн-издания Vogue Грейс Коддингтон обожает домашних любимцев. Именно им 77-летняя звезда посвятила капсульную коллекцию сумок совместно с брендом Louis Vuitton.

О новость о выпуске лимитированной серии женских сумочек с изображениями котов стало известно еще несколько недель назад, однако светская вечеринка в честь этого состоялась лишь несколько дней назад. Грейс уже более 20 лет дружит с креативным директором модного бренда Николя Гескьером, поэтому коллаборация звезд вышла неожиданной и ожидаемо успешной.

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На вечеринку, которая состоялась 25 октября в бутике Louis Vuitton в центре Нью-Йорка приехало много знаменитостей. Среди них – Джулианна Мур, Джастин Теру, София Коппола, Сиенна Миллер, Мишель Уильямс и другие, которые примерили на мероприятие новые аксессуары от Louis Vuitton и Коддингтон.

Как состоялась презентация и что одели знаменитости на светское событие, – смотрите в яркой фотоподборке.

Грейс Коддингтон и Николя Гескьер



Гости вечеринки от​ Louis Vuitton

Бутик Louis Vuitton, где состоялась презентация

Часть капсульной коллекции Грейс Коддингтон и Николя Гескьера



Актриса Мишель Уильямс



Актер Джастин Теру



Актриса Джулианн Мур



Актриса София Коппола