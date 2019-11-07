По Греции пронесся мощный торнадо: сорваны крыши, выбиты окна и паника – впечатляющее видео
Торнадо пронесся по греческому городу Каламата. Мощная стихия едва не разрушила до основания одну из фабрик. Ветер поднимал в небо предметы весом до 60 килограммов.
На момент непогоды в здании находились более полсотни работников. Они чудом не пострадали. Торнадо выбило на фабрике окна, передает Stormnews.
Читайте также: Шторм "Амели" ударил по Испании, Франции и Италии: жуткие фото, видео
Среди людей началась паника. Непогода продлилась недолго – 3 - 4 минуты
Нам очень повезло, хоть мы все и были на заводе во время инцидента. Но у нас все хорошо,
– сказал владелец фабрики.
Торнадо в Греции: видео
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии