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      По Греции пронесся мощный торнадо: сорваны крыши, выбиты окна и паника – впечатляющее видео

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      Торнадо в Греции 2019 в Каламате: видео - сорваны крыши, паника - новости Греции
      Торнадо едва не разрушил фабрику / скриншот

      Торнадо пронесся по греческому городу Каламата. Мощная стихия едва не разрушила до основания одну из фабрик. Ветер поднимал в небо предметы весом до 60 килограммов.

      На момент непогоды в здании находились более полсотни работников. Они чудом не пострадали. Торнадо выбило на фабрике окна, передает Stormnews.

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      Среди людей началась паника. Непогода продлилась недолго – 3 - 4 минуты

      Нам очень повезло, хоть мы все и были на заводе во время инцидента. Но у нас все хорошо,
      – сказал владелец фабрики.

      Торнадо в Греции: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Греция Погода Стихийный бедствия
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