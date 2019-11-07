По Греции пронесся мощный торнадо: сорваны крыши, выбиты окна и паника – впечатляющее видео

Торнадо пронесся по греческому городу Каламата. Мощная стихия едва не разрушила до основания одну из фабрик. Ветер поднимал в небо предметы весом до 60 килограммов.

На момент непогоды в здании находились более полсотни работников. Они чудом не пострадали. Торнадо выбило на фабрике окна, передает Stormnews.

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Среди людей началась паника. Непогода продлилась недолго – 3 - 4 минуты

Нам очень повезло, хоть мы все и были на заводе во время инцидента. Но у нас все хорошо,

– сказал владелец фабрики.

Торнадо в Греции: видео