Працівники ЗМІ у Греції оголосили страйк. Причиною для цього стало рішення влади щодо перенесення свткувань Дня праці, яке щорічно відзначають 1 травня.

Цьогоріч це свято було у неробочий день – суботу перед Великоднем. Міністерство праці Греції перенесло першотравневі акції на вівторок, 4 травня 2021 року.

До теми Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня

Що відомо про протести журналістів

Про страйки повідомила журналістська профспілка Греції. У неї входить Союз щоденних афінських газет ESIEA та асоціації, які з ним співпрацюють.

Профспілки готові боротися та скасовувати будь-яку політику, яка стосується трудових прав. Цінність людського життя та гідності на роботі є першочерговими у нашій боротьбі. Хай живе День праці,

– заявили журналісти.

Страйк триватиме всього 1 добу 4 травня. Однак організатори акції протесту наголосили, що за потреби повернуться до страйків повторно у майбутньому.

День праці: коротко про головне

Міжнародний день робітників або День праці відзначають у перші дні травня. Через пандемію COVID-19 в світі та в Україні заборонили будь-які масові скупчення ще у 2020 році.

Цьогоріч державні вихідні до Дня праці та Великодня об'єднали. Українці мали 4 вихідні дні: з 1 по 4 травня включно.