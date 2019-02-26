Гриценко хочет отменить призыв в армию: насколько это целесообразно в условиях войны на Донбассе

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко, который является кандидатом в президенты на выборах 2019 года, пообещал отменить армейский призыв, если станет главой государства. Вместо этого он предлагает "профессиональную контрактную армию и территориальную оборону". Однако это может быть опрометчивым шагом в условиях военной агрессии России на востоке Украины.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил политолог и военный эксперт Юрий Кочевенко.

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Что такое срочная служба? На военную службу призывают мужчин в возрасте 20-27 лет на 1,5 года. Если призывник имеет высшее образование, то он служит 1 год. После того, как солдат прослужил полгода, то он имеет право заключить контракт. Военные срочной службы не могут быть привлечены к выполнению задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Такая инициатива непонятна. Тем более, от человека, который должен понимать военную ситуацию и состояние Вооруженных Сил. Конечно, надо реформировать и Вооруженные Силы в целом, и службу по призыву в частности, чтобы солдаты получали именно военные навыки, а не, как в нас порой бывает, выполняли хозяйственную работу. На сегодня именно срочная служба является источником кадров для контрактной службы. Потому срочник, прослужив некоторое время, может понять, что армия – это то, что ему нужно, то, что ему интересно. А так и не подошел бы к военкомату. В другом контексте они могут быть нашим резервом. И если начнется полномасштабная агрессия (России в Украину – 24 канал), то мы можем на них рассчитывать", – отметил политолог.

Он отметил, что многие страны НАТО до сих пор имеют институт срочной службы как необходимый элемент военного дела.

Я считаю, что инициатива Гриценко вряд ли может быть реализована в тех условиях, в которых мы сейчас есть (война на Донбассе – 24 канал). И вряд ли может быть целесообразной и, с позволения сказать, разумной. Скорее всего, это просто элемент политической кампании. Мне не понятно, какую реакцию Гриценко планировал вызвать. Даже если его изберут президентом, я не верю, что осеннего призыва не будет,

– добавил Кочевенко.