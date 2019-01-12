Гриценко назвал условия, при которых может объединиться с другими политиками на выборах

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что видит возможности для дальнейшего объединения оппозиционных политиков при условии, если они будут ставить интересы страны выше личных амбиций.

Об этом он заявил после подачи документов в ЦИК, передает "Интерфакс".

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Мы уже формируем такое объединение как платформа, и она абсолютно открыта для всех тех, кто готов поставить интересы страны выше своих личных. И если это будет доминировать при принятии решений, то я убежден, что рано или поздно мы найдем победный формат, сформируем целостную платформу и на президентские, и далее на парламентские выборы,

– сказал Гриценко.

По словам политика, он будет продолжать постоянно контактировать с межфракционным объединением "Еврооптимистов", с мэром Львова Андреем Садовым, а также с певцом Святославом Вакарчуком.

"Я считаю, что это правильно, в интересах страны. Это не время, когда можно отмолчаться или играть в собственные амбиции", – добавил Гриценко.

Напомним, ранее мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что готов к формированию политического союза с музыкантом Святославом Вакарчуком, политиком Анатолием Гриценко, партиями "Демальянс" и "Сила людей" на парламентских выборах, которые пройдут осенью.