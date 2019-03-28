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      Гриценко рассказал, как заставляют военных приходить на встречу с Порошенко

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Сегодня, 28 марта, во Львове курсанты и офицеры Национальной Академии Сухопутных войск получили приказ организованно прибыть на публичную встречу кандидата в президенты Петра Порошенко с "местной общиной".

      Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Анатолий Гриценко.

      "Все что угодно гаранту, даже военные "на подтанцовке" – лишь бы выглядело как "массовая поддержка Порошенко избирателями Львова", – написал Гриценко.

      Он добавил, что военным приказали надеть гражданскую одежду, чтобы они были похожи на "общину", а курсантам, проживающих в городе, даже отменили третью пару плановых занятий.

      "Начальник Академии генерал Павел Ткачук мог бы остановить этот шабаш, но на мой звонок не ответил. Что ж, молчание – тоже ответ. Не забуду. Предупреждаю министра обороны Степана Полторака, начальника Генштаба Виктора Муженко и министра внутренних дел Арсена Авакова – у вас есть полномочия и еще есть время остановить этот шабаш и не допустить нарушения Закона!", – подчеркнул Анатолий Гриценко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Петр Порошенко Новости Львова
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