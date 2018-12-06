Гриценко рассказал о квартире в Голосеево и даче в Конча-Заспе

Министр обороны Украины в 2005-2007 годах, лидер партии "Гражданская позиция" рассказал, за чьи деньги и когда были приобретены его жилье в Киеве и дача в Конча-Заспе.

Об этом он рассказал вечером 5 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

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Гриценко рассказал, что та квартира, о которой в СМИ пишут, что это элитное жилье в центре Киева, на самом деле на улице Полковника Потехина в Голосеевском районе столицы, где он и живет с семьей.

А дача в Конча-Заспе была приобретена в 2003-м году. Гриценко напомнил, что министром обороны он стал в 2005-м году и заверил, что сразу ее задекларировал, когда стал государственным служащим.

Когда мы с Юлей поженились (жена Анатолия Гриценко известная журналистка Юлия Мостовая, – ред.), она до того там (в квартире на Голосеево) жила несколько десятков лет. После первого брака я оставил все бывшей жене и двум детям, включая машину, гараж и все остальное,

– сказал Гриценко.

Экс-министр заверил, что дачу в Конча-Заспе приобрела его теперешняя жена, которая в начале 90-х годов работала в агентстве France-Presse. По его словам, квартира в Голосеевском районе была также куплена за ее деньги.

"Я тогда, работая полковником, получал зарплату 10 долларов, а ей платить 1,5 тысячи долларов. У нее были для этого абсолютно нормальные деньги", – отметил Гриценко.

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