Григорий Суркис может стать владельцем российского футбольного клуба ЦСКА
Украинский олигарх может купить российский футбольный клуб.
Российский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может быть выставлен на продажу. Такая информация опубликована изданием Sobesednik.ru, передают "Комментарии".
По данным журналистов, ЦСКА в год приносит убытки на 15 миллионов долларов, что является значительной суммой для владельца клуба Евгения Гинера.
"В это же время вести энергетический бизнес, концентрированный в Украине, на который опирался Евгений Гинер, возглавлявший клуб с 2001 года, становится все труднее. В сентябре МВД Украины начало расследование относительно уклонения от уплаты налогов и махинаций при закупках главной компании холдинга VS Energy, которая частично принадлежит Гинеру", – утверждает издание.
Издание приводит список тех, кто может купить российский клуб. В список, в частности, входит олигархи Роман Абрамович и Михаил Прохоров и компания Роснефть. Однако, у всех троих уже есть активы в спорте, никто из них не заинтересован в покупке.
В то же время, как сообщают источники, одним из наиболее вероятных покупателей клуба является Григорий Суркис. В СМИ уже давно ходят слухи о продаже Суркисом киевского "Динамо" своему соратнику Нестору Шуфричу.
Отметим, деньги на покупку ЦСКА Суркис может взять у другого своего давнего соратника Виктора Медведчука, чья жена Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в РФ.
Украинская телеведущая, супруга лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчка и кума президента россии, Оксана Марченко, через кипрские фирмы владеет нефтяным бизнесом в России.