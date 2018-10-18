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      Григорий Суркис может стать владельцем российского футбольного клуба ЦСКА

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      Григорий Суркис
      Григорий Суркис / ukranews.com

      Украинский олигарх может купить российский футбольный клуб.

      Российский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может быть выставлен на продажу. Такая информация опубликована изданием Sobesednik.ru, передают "Комментарии".

      По данным журналистов, ЦСКА в год приносит убытки на 15 миллионов долларов, что является значительной суммой для владельца клуба Евгения Гинера.

      "В это же время вести энергетический бизнес, концентрированный в Украине, на который опирался Евгений Гинер, возглавлявший клуб с 2001 года, становится все труднее. В сентябре МВД Украины начало расследование относительно уклонения от уплаты налогов и махинаций при закупках главной компании холдинга VS Energy, которая частично принадлежит Гинеру", – утверждает издание.

      Издание приводит список тех, кто может купить российский клуб. В список, в частности, входит олигархи Роман Абрамович и Михаил Прохоров и компания Роснефть. Однако, у всех троих уже есть активы в спорте, никто из них не заинтересован в покупке.

      В то же время, как сообщают источники, одним из наиболее вероятных покупателей клуба является Григорий Суркис. В СМИ уже давно ходят слухи о продаже Суркисом киевского "Динамо" своему соратнику Нестору Шуфричу.

      Отметим, деньги на покупку ЦСКА Суркис может взять у другого своего давнего соратника Виктора Медведчука, чья жена Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в РФ.

      Украинская телеведущая, супруга лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчка и кума президента россии, Оксана Марченко, через кипрские фирмы владеет нефтяным бизнесом в России.

      Теги: Динамо Футбол Спорт Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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