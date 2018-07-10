Григорий Суркис выступил против вмешательства политики в футбол
Вице-президент УЕФА резко отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг поддержки хорватского футболиста.
После того, как Федерация футбола Украины направила письмо в УЕФА и ФИФА с оправданием политического высказывания Домагой Виды и Огнена Вукоевича, Суркис призвал занять взвешенную позицию, которая прежде всего отражала бы интересы украинского футбола, а не политическую конъюнктуру, пишет Kyiv.Press .
По его словам, пора прекращать вмешивать в футбол политику и детские песни с матом. Портить отношения с Международной федерацией футбола, которые строились на протяжении многих лет кропотливой работы – крайне недальновидно.
"В сложившихся обстоятельствах, Андрей Павелко как президент Федерации футбола Украины должен ответить перед ФИФА за поддержку хорватского футболиста", – подытожил Григорий Суркис, который в апреле прошлого года избран очередным Конгрессом УЕФА на должность вице-президента.
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