Григорий Суркис выступил против вмешательства политики в футбол

Вице-президент УЕФА резко отреагировал на ситуацию, которая сложилась вокруг поддержки хорватского футболиста.

После того, как Федерация футбола Украины направила письмо в УЕФА и ФИФА с оправданием политического высказывания Домагой Виды и Огнена Вукоевича, Суркис призвал занять взвешенную позицию, которая прежде всего отражала бы интересы украинского футбола, а не политическую конъюнктуру, пишет Kyiv.Press .



По его словам, пора прекращать вмешивать в футбол политику и детские песни с матом. Портить отношения с Международной федерацией футбола, которые строились на протяжении многих лет кропотливой работы – крайне недальновидно.



"В сложившихся обстоятельствах, Андрей Павелко как президент Федерации футбола Украины должен ответить перед ФИФА за поддержку хорватского футболиста", – подытожил Григорий Суркис, который в апреле прошлого года избран очередным Конгрессом УЕФА на должность вице-президента.