Гримчак прокомментировал данные о тысячах украинцев, которые выехали в РФ за время войны

В России заявили, что с апреля 2014 года до апреля 2019 года к ним переехали почти миллион украинцев с оккупированных территорий. Еще более 300 тысяч якобы обратились за получением российского паспорта. Однако, в Украине убеждают, что эти цифры значительно меньше.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что по данным МВД РФ за 5 лет войны на Донбассе на территорию РФ въехалі и осталісь 925 548 граждан из юго-восточных частей Украины.

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В целом на территории страны-агрессора якобы находятся 2,3 миллиона украинцев, а 334 тысячи хотят получить гражданство РФ.

Комментируя такое заявление, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак в комментарии УНН отметил, что обращения действительно были, но в значительно меньшем количестве.

Часть людей, которые уехали от войны в начале в 2014-2015 годов, обращалась за получением гражданства. Вы должны понимать, что в РФ действует такая программа по переселению соотечественников. Она действует много лет, действовала еще до войны. И когда ее делали, почему-то в России считали, что большое количество украинцев получит гражданство и уедет куда-нибудь. Но так не случилось – всего несколько тысяч человек воспользовались программой,

– пояснил он.

По словам заместителя министра, жители оккупированных территорий, которые хотели "сбежать от войны", пробовали воспользоваться именно этой программой. Однако, не все смогли это сделать.

"Вы же понимаете, наши люди в массе своей хотели бы жить если не в Москве, то в Санкт-Петербурге, а эта программа не рассчитана на эти города. Она рассчитана на заселение дальнего Востока и крайнего Севера. Поэтому, насколько я знаю, таких людей было немного, и не все из них смогли получить гражданство", – подытожил Гримчак.

Отметим, 24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

Украина и весь цивилизованный мир осудили такое поведение России и подчеркивают, что это грубое нарушение Минских договоренностей. Также, Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.