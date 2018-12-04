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      Грипп добрался до Запорожья: отменили занятия в школах и детсадах

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      На карантин из-за гриппа закрыли школы и детсады в Запорожье
      На карантин из-за гриппа закрыли школы и детсады в Запорожье / Иллюстративное фото

      Запорожская область полностью приостановила занятия в 3 школах и частично – в 22 школах из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.

      Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

      Так, полностью приостановлен учебный процесс в Новоуспеновской и Запорожской школах Веселовского района и в Новогупаловском учебно-воспитательном комплексе Вольнянского района.

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      Частично (в некоторых классах) приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, 3 школах Мелитополя, 2 школах Черниговского района.

      Среди дошкольных учебных заведений временно приостановлена работа 2 детсадов в Веселовском и Ореховском районах, частично – 4 детсадах Запорожья и 1 Черниговского района.

       
      Грипп - симптомы

      высокая температура, которая держится минимум пять дней;

      лихорадка;

      головная боль;

      ломота в мышцах и суставах;

      астения;

      потеря аппетита, возможно, тошнота;

      кашель, который может длиться более двух недель;

      насморк.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Лечение Медицина Дети и несовершеннолетние Образование Новости Запорожья Грипп в Украине Здоровье
      Источник: 24 канал
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