Грипп добрался до Запорожья: отменили занятия в школах и детсадах

Запорожская область полностью приостановила занятия в 3 школах и частично – в 22 школах из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.

Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Так, полностью приостановлен учебный процесс в Новоуспеновской и Запорожской школах Веселовского района и в Новогупаловском учебно-воспитательном комплексе Вольнянского района.

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Частично (в некоторых классах) приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, 3 школах Мелитополя, 2 школах Черниговского района.

Среди дошкольных учебных заведений временно приостановлена работа 2 детсадов в Веселовском и Ореховском районах, частично – 4 детсадах Запорожья и 1 Черниговского района.

Грипп - симптомы высокая температура, которая держится минимум пять дней; лихорадка; головная боль; ломота в мышцах и суставах; астения; потеря аппетита, возможно, тошнота; кашель, который может длиться более двух недель; насморк.

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