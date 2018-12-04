Грипп добрался до Запорожья: отменили занятия в школах и детсадах
Запорожская область полностью приостановила занятия в 3 школах и частично – в 22 школах из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди учеников.
Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Так, полностью приостановлен учебный процесс в Новоуспеновской и Запорожской школах Веселовского района и в Новогупаловском учебно-воспитательном комплексе Вольнянского района.
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Частично (в некоторых классах) приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, 3 школах Мелитополя, 2 школах Черниговского района.
Среди дошкольных учебных заведений временно приостановлена работа 2 детсадов в Веселовском и Ореховском районах, частично – 4 детсадах Запорожья и 1 Черниговского района.
высокая температура, которая держится минимум пять дней;
лихорадка;
головная боль;
ломота в мышцах и суставах;
астения;
потеря аппетита, возможно, тошнота;
кашель, который может длиться более двух недель;
насморк.
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