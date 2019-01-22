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      Грипп в Украине: более 14 тысяч человек за неделю заболели в Киеве

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      Грипп в Украине: за неделю более 14 тысяч человек заболели в Киеве
      Грипп в Украине: за неделю более 14 тысяч человек заболели в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киеве за третью неделю 2019 года зарегистрировали 14 653 больных гриппом и ОРВИ. Однако эпидемиологический порог не превышен, поэтому волноваться не стоит.

      Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

      Читайте также: Смертельный грипп: в Киеве умерли еще два человека, среди них – врач

      Известно, на предыдущей неделе количество заболевших было меньше на 12,1% – 13 067 человек.

      Рост произошел за счет детского и взрослого населения. Детей заболело 8 386 (рост на 17,2%), взрослых – 6 267 (увеличение на 5,9%),
      – говорится в сообщении.

      Как заболеть гриппом? Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

      Кроме того в КГГА рассказали, что из-за болезни в 25 школах приостановили обучение, в 11 полностью, 14 – частично.

      Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%,
      – отметили в КГГА.

      Стоит добавить, что за прошедшую неделю в больницы Киева госпитализированы 162 человека, из них 127 детей. С начала эпидемического сезона (с 1 октября 2018 года) вакцинировались 34 490 человек, из них 9 040 – дети.

      симптоми грипу

      Ранее 24 канал писал, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Медицина Здоровье Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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