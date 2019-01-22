Грипп в Украине: более 14 тысяч человек за неделю заболели в Киеве

В Киеве за третью неделю 2019 года зарегистрировали 14 653 больных гриппом и ОРВИ. Однако эпидемиологический порог не превышен, поэтому волноваться не стоит.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

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Известно, на предыдущей неделе количество заболевших было меньше на 12,1% – 13 067 человек.

Рост произошел за счет детского и взрослого населения. Детей заболело 8 386 (рост на 17,2%), взрослых – 6 267 (увеличение на 5,9%),

– говорится в сообщении.

Как заболеть гриппом? Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

Кроме того в КГГА рассказали, что из-за болезни в 25 школах приостановили обучение, в 11 полностью, 14 – частично.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%,

– отметили в КГГА.

Стоит добавить, что за прошедшую неделю в больницы Киева госпитализированы 162 человека, из них 127 детей. С начала эпидемического сезона (с 1 октября 2018 года) вакцинировались 34 490 человек, из них 9 040 – дети.

Ранее 24 канал писал, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

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