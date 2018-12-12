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      Грипп в Украине: нужно ли ждать повтора эпидемии 2010 года

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      10-дневный карантин начался для школьников Мукачево, Кременчуга и Николаева. Остановили обучения и на Харьковщине – в регионе эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен почти на четверть.

      И пока в Харькове школы работают в обычном режиме, в области школы закрывают одна за другой.

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      По состоянию на вторник в Харьковской области частично или полностью закрыли почти 40 школ. В некоторых классах до 70% больных.

      В Волчанском районе закрыты 4 школы, 1 дошкольное подразделение. В городе Купянск 4 школы закрыты полностью, 4 частично, в них 20 классов. В городе Первомайск закрыто 7 школ,
      – сказал заместитель директора департамента науки и образования Харьковской ОГА Владимир Игнатьев.

      Эпидпорог заболеваемости ОРВИ на Харьковщине превышен более чем на 20%. Впрочем, чаще всего это просто простуда. Грипп у больных пока диагностируют редко. На зиму 2018-2019 года прогнозировали циркуляцию трех, уже известных Украине вирусов гриппа – это Мичиган, Колорадо и Сингапур. Последний уже зарегистрировали в Харькове.

      У 14 человек уже обнаружили вирус гриппа А подтипа H3N2, который и прогнозировался у нас на этот епидемсезон,
      – отметила специалист Держпродспоживслужбы Харьковщины Алла Советникова.

      Педиатры отмечают, не так страшен грипп, как осложнения после него. Но, если нового штамма не будет, не будет и эпидемии.

      "Пандемический штамм доминирует в эту эпидемию. Он имеет определенную способность чаще, чем обычно вызвать вирусные воспаления легких. Учитывая то, что мы имеем практически похожие штаммы в течении нескольких лет, то такой большой заболеваемости, которая была в 2010 году сейчас не наблюдается", – прокомментировал педиатр Андрей Пеньков.

      На сегодня по всей стране вирусные инфекции подхватили 160 тысяч человек. И медики отмечают – это норма для середины декабря.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Здоровье Грипп в Украине эпидемия
      Источник: 24 канал
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