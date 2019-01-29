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      Грипп в Украине: в еще одном городе закроют все школы на карантин

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      Грипп в Украине: в Житомире закроют школы на карантин на 10 дней
      Грипп в Украине: в Житомире закроют школы на карантин на 10 дней / unsplash.com

      С 30 января все школы Житомира, профессионально-технические училища и учреждения внешкольного образования закроют на карантин.

      В дошкольных учреждениях занятия будут продолжаться, пишет мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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      Он отметил, что по состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, 28 января – 14,2%.

      В трех школах города порог заболеваемости превысил 20%. Поэтому обучение в общеобразовательных учреждениях временно остановили на 10 дней.

      Каждую пятницу будут проводить замеры.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      Ранее 24 канал писал, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Грипп в Украине Министерство здравоохранения Украины
      Источник: Здоров'я 24
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