Грипп в Украине: в еще одном городе закроют все школы на карантин

С 30 января все школы Житомира, профессионально-технические училища и учреждения внешкольного образования закроют на карантин.

В дошкольных учреждениях занятия будут продолжаться, пишет мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Он отметил, что по состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, 28 января – 14,2%.

В трех школах города порог заболеваемости превысил 20%. Поэтому обучение в общеобразовательных учреждениях временно остановили на 10 дней.

Каждую пятницу будут проводить замеры.



Симптомы гриппа

Ранее 24 канал писал, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

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