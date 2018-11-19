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      Грипп в Украине: в Киеве резко возросла заболеваемость среди детей

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      В Киеве резко возросло количество больных гриппом
      В Киеве резко возросло количество больных гриппом / dzerkalo.media

      В Киеве резко возросло количество больных гриппом среди школьников. Более 3,4 тысячи учеников сейчас находятся на больничном.

      Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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      "В Киеве по интенсивности эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Зарегистрировано 12 789 больных гриппом и ОРВИ. Наблюдался рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 8,1%. При этом заболеваемость среди школьников выросла на 17,2%, зарегистрировано 3 408 случаев, что составляет 38,9% от общего количества больных детей ", – рассказал Сергей Чумак.

       
      Грипп – симптомы:
      • высокая температура, которая держится минимум пять дней;
      • лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита;
      • возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель.

      В пресс-службе КГГА сообщили, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 49,5%.


      У Києві зросла кількість хворих дітей на грип
      В Киеве возросло количество больных детей гриппом

      Кроме того, в структуре заболеваемости дети составляют 68,5% от общего количества. Также в больницы города госпитализировали с гриппом и ОРВИ 129 человек, из них 117 детей.

      Напомним, Министерство здравоохранения сообщало, что за период с 29 октября по 5 ноября более 147 407 украинцев заболели гриппом и острой респираторной вирусную инфекцией.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Новости Киева эпидемия Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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