Грипп в Украине: в Киеве резко возросла заболеваемость среди детей

В Киеве резко возросло количество больных гриппом среди школьников. Более 3,4 тысячи учеников сейчас находятся на больничном.

Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

Читайте также: В Украине запретили популярный препарат от простуды и гриппа

"В Киеве по интенсивности эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Зарегистрировано 12 789 больных гриппом и ОРВИ. Наблюдался рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 8,1%. При этом заболеваемость среди школьников выросла на 17,2%, зарегистрировано 3 408 случаев, что составляет 38,9% от общего количества больных детей ", – рассказал Сергей Чумак.

Грипп – симптомы: • высокая температура, которая держится минимум пять дней;

• лихорадка;

• головная боль;

• ломота в мышцах и суставах;

• астения;

• потеря аппетита;

• возможно, тошнота;

• кашель, который может длиться более двух недель.

В пресс-службе КГГА сообщили, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 49,5%.





В Киеве возросло количество больных детей гриппом

Кроме того, в структуре заболеваемости дети составляют 68,5% от общего количества. Также в больницы города госпитализировали с гриппом и ОРВИ 129 человек, из них 117 детей.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщало, что за период с 29 октября по 5 ноября более 147 407 украинцев заболели гриппом и острой респираторной вирусную инфекцией.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.