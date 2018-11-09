Грипп в Украине: за последнюю неделю заболели 147 тысяч человек

Министерство здравоохранения информирует, что за период с 29 октября по 5 ноября более 147 407 украинцев заболели гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Из 147 407 человек, 67,7 % – дети в возрасте до 17 лет. За этот период зарегистрировали 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Пока нет лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.

Грипп – симптомы: • высокая температура, которая держится минимум пять дней;

• лихорадка;

• головная боль;

• ломота в мышцах и суставах;

• астения;

• потеря аппетита;

• возможно, тошнота;

• кашель, который может длиться более двух недель.

МИНЗДРАВ информирует, что никаких летальных случаев не зарегистрировали.



Грипп в Украине

По сравнению с прошлой неделей (22-29 октября) уровень заболеваемости гриппом среди взрослых и детей уменьшился на 5,2 % и 10,3% соответственно.

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