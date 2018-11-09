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      Грипп в Украине: за последнюю неделю заболели 147 тысяч человек

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      Грипп в Украине
      Грипп в Украине / Фото из свободных источников

      Министерство здравоохранения информирует, что за период с 29 октября по 5 ноября более 147 407 украинцев заболели гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

      Об этом говорится на сайте ведомства.

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      Из 147 407 человек, 67,7 % – дети в возрасте до 17 лет. За этот период зарегистрировали 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Пока нет лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.

       
      Грипп – симптомы:
      • высокая температура, которая держится минимум пять дней;
      • лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита;
      • возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель.

      МИНЗДРАВ информирует, что никаких летальных случаев не зарегистрировали.

      Грип в Україні
      Грипп в Украине

      По сравнению с прошлой неделей (22-29 октября) уровень заболеваемости гриппом среди взрослых и детей уменьшился на 5,2 % и 10,3% соответственно.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Инфекция Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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