Зеленский заявил, что курс в Украине должен быть 30 за доллар, как заложено в бюджете, и тогда предприятия будут нормально зарабатывать. По его мнению, этому мешал Нацбанк во главе с Яковом Смолием. Как вмешательство власти в дела НБУ повлияет на курс гривны и экономику Украины?

Отставка главы Нацбанка Смолия вызвала много дискуссий как в Украине, так и за рубежом. Международные партнеры Украины (МВФ, ЕС, страны "Большой семерки") заявили, что обеспокоены посягательством на независимость НБУ, а эксперты высказали опасения относительно падения гривны, выхода инвесторов и отказа от программы МВФ. Почему власть и Нацбанк не сошлись в мнениях и как это скажется на курсе гривны – в материале 24 канала.

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Зеленский о курсе в 30

Президент Зеленский рассказал, что из-за курса гривны украинский бизнес "недополучил миллионы и закрылся". Об этом президент заявил на встрече с бизнесом в Черновицкой области, где он согласился, что укрепление гривны в последние девять месяцев негативно сказалось на экспортерах и налоговых поступлениях в бюджет.



Зеленский о курсе гривны / Офис Президента

Все вокруг нас говорили, что у нас независимый банк. Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и тому подобное, и вы это прекрасно все знаете,

– сказал Зеленский на встрече с бизнесменами.

Отметим, что относительно крепкая гривна в Украине во время кризиса – результат деятельности Нацбанка. К слову, это один из аргументов, который профильный комитет использовал, когда критиковал деятельность НБУ.

Как курс гривны влияет на бизнес и госбюджет

Профильное министерство и парламент уже дважды подряд прогадали с прогнозом курса гривны. В первом варианте госбюджета-2020 гривна была заложена на уровне 27,5 за доллар, но в начале года она держалась на отметке 24. Когда в апреле пересмотрели бюджет, то заложили гривну на уровне 29,5, а сейчас она колеблется около 27.

Почему курс важен Заложенный курс доллара чрезвычайно важен для бюджета. В отношении него рассчитывают расходы и поступления в бюджет. К примеру, зная, что в этом году Украина будет расплачиваться с долгами в иностранной валюте, на основе заложенного курса рассчитывают сколько это будет в гривнах. Так же и с доходами: рассчитывают сколько поступлений будет с таможни, где растаможивают товары, цены которых прикреплены к иностранной валюте.



Дальше на основе этих затрат и поступлений распределяют деньги между министерствами и различными программами: сколько уйдет на пенсии, зарплаты, инфраструктуру, медицину и тому подобное. И если из-за неправильно спрогнозированного курса гривны, поступления и расходы сильно отличаются, то возникают проблемы со всем бюджетом.

Как курс влияет на бизнес

Сразу заметим, что не для всех бизнесменов ниже курс, чем заложенный в бюджете, – плохо. К примеру бизнес, который работает только на территории Украины, но закупает детали, материалы или продукты из-за рубежа, наоборот, получает выгоду от низкого курса. Ведь такой бизнес тратит меньше денег на закупки и получает высокие доходы в долларах или другой валюте.

Однако есть ряд предприятий, страдающих из-за заниженного курса. Прежде всего – это экспортные предприятия. И по мнению стратега британской инвесткомпании Тимоти Эша, именно сейчас Зеленский лоббирует интересы таких вот предприятий.

Предприятие, которое условно продает за границу товар стоимостью 100 долларов, могло бы получить 3 000 гривен при курсе в 30, а взамен получает 2 700. Соответственно таким предприятиям полезна инфляция,

– рассказывает экономист Любомир Билык в комментарии 24 канала.

Нужна ли Украине инфляция

Инфляция может быть выгодной экспортно-ориентированным странам, то есть таким, которые больше продают, чем покупают. В 2019 торговое сальдо было отрицательным: Украина импортировала товаров на сумму в 3,6 миллиарда долларов больше, чем экспортировала, отмечает эксперт.

Интересно, что в Китае, который является большой экспортной страной, в свое время государство искусственно обесценивало валюту юань, чтобы выгоднее продавать на экспорт.

Министр экономики Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина заявил, что Украине необходима более высокая инфляция, а укрепление гривни убьет предприятия.

Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти,

– добавил он.

Заметим, что большая инфляция может иметь скорее негативное влияние на экономику. Кроме экспортных предприятий, Украина, во-первых, больше импортирует, а во-вторых, на эти годы приходятся самые крупные выплаты по внешним долгам, прикрепленные к доллару. Соответственно инфляция увеличит расходы государства.

Почему независимость НБУ важна для курса гривны

Эксперты, организации и страны так негативно отреагировали на отставку Смолия не из-за того, что с должности идет именно Яков Смолий, а из-за того, что это может подорвать независимость этого важного органа.

Есть два вида влияния НБУ на курс гривны. Первый – это прямой. НБУ влияет на курс путем интервенций, изменения учетной ставки и других инструментов.

Второй – это косвенное влияние. Независимость НБУ выступает гарантией для международных партнеров и инвесторов, а те своими действиями влияют на курс гривны.

Интервенции

Нацбанк при новом главе может начать более активно скупать валюту, при том что Нацбанк и так это делал. При руководстве Якова Смолия, Украина имеет самые высокие золотовалютные резервы за свою историю – более 28 миллиардов долларов.

С помощью интервенций Нацбанк может регулировать рынок валют. Когда массово скупают доллар, НБУ дает на рынок эту валюту, выкупив гривну. И наоборот. То есть НБУ контролирует, чтобы ничего не было в дефиците, ведь в таком случае курс пойдет вниз или вверх. Именно благодаря интервенциям Нацбанка курс в марте не пополз за отметку 30, а остался ниже 28,5 и впоследствии вернулся к 27.

Профильный комитет накануне издал постановление, в котором отметили недовольство работой Нацбанка, в частности из-за того, что НБУ "допустил искусственную ревальвацию гривны в 2019 году из-за недостаточного выкупа валюты в международные резервы".

Учетная ставка

Учетную ставку могут снизить еще больше. НБУ в 2019 начал ее снижать после того, как она годами была почти неизменна. Только за первое полугодие 2020 ставку снизили с 13,5% до 6%. От учетной ставки зависят кредиты, депозиты, ипотека и так далее. Это тот процент, под который банки берут деньги у Нацбанка.

С одной стороны, более низкая учетная ставка удешевит кредиты. Но это в теории. Несмотря на такое резкое уменьшение учетной ставки, кредиты не стали доступнее для населения. То же самое и с ипотекой. Обещанная властью ипотека под 10% все еще мечта. Несколько банков уже начали эту программу, но как оказалось там есть скрытые проценты и платежи, а 10% действуют только первый год.

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Зато депозиты уже упали ниже 10% доходности за год. Поэтому трудно спрогнозировать будет ли дальнейшее снижение учетной ставки полезным.

Еще одна угроза – отток инвесторов. Украина предлагала выгодные условия для инвесторов, которые вкладывались в ОВГЗ даже в условиях кризиса. Однако последнее снижение ставки уменьшило количество желающих среди иностранных инвесторов вкладываться в украинские облигации.

Второго транша от МВФ может не быть

МВФ неоднократно заявлял, что доволен деятельностью руководства НБУ. Его отставку фонд прокомментировал в надежде, что преемник продолжит путь Смолия, а главное – независимость органа сохранится. Руководство Смолия наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике, сообщает пресс-служба ведомства.



Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Владимир Зеленский / Офис Президента

Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы,

– отметили в МВФ.

Если станет очевидно, что новый руководитель подконтролен действующей власти или что власть вмешивается в дела НБУ, то МВФ может прекратить сотрудничать с Украиной или по крайней мере отложить второй транш.

О том, что в этом году Украина не получит транша (по договоренности второй транш будет осенью) заявил стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш, пишет Новое Время. Финансист отмечает, что независимость НБУ – центральная тема 5-миллиардной программы stand-by. И действительно: вопросу независимости НБУ выделен целый раздел в меморандуме Украины с МВФ.

Экономист отметил, что МВФ и рынки насторожила не только отставка Смолия, но и отказ Совета НБУ назначить Олега Чурия заместителем главы центробанка на второй срок, протестная акция с погребальными венками и гробом на въезде в поселок, в котором живет Смолий, а также заявления Зеленского о том, что гривне позволили слишком сильно укрепиться. Эш подчеркнул, что этими заявлениями президент подыгрывает промышленному лобби.

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Похоже, теперь Зеленский в союзе не только с Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ. Трудно понять, как все вышеперечисленное можно не считать подрывом независимости НБУ. Зеленский будто выстрелил по независимости Нацбанка из Джавелина,

– заявил Эш.

Финансист ожидает, что власть поставит слабого кандидата на пост главы Нацбанка, которым будут руководить. Тот в свою очередь ослабит денежно-кредитную политику и обесценит гривну.

После отставки Смолия в МВФ заявили, что для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса. Все это противоречит заявлениям президента Зеленского.

Если же МВФ не выделит Украине транш, то нам будет труднее расплачиваться с внешними долгами, дыра в бюджете будет увеличиваться и придется либо экономить, либо печатать деньги. Разговоры о дефолте снова могут стать актуальными.

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Потеряет ли НБУ независимость

В СМИ называли разных кандидатов, однако часть из них уже заявили, что не думают, что им предложат эту должность, поскольку они поддерживают тот вектор деятельности НБУ, который был во главе с Яковом Смолием. Поэтому независимость НБУ в большой степени будет зависеть от того, кто придет на эту должность. До 18 июля это решение должны принять, ведь Рада уходит на каникулы. Если нет, то временно эти обязанности будет выполнять заместитель Рожкова вплоть до осени.