Гривна была послушной, ее курс оставался стабильным: главные экономические победы 2018 года

К сожалению, 2018 год не стал годом качественной трансформации. О громких экономических реформах, которые бы существенно улучшили размер кошельков украинцев, однозначно, речь не шла. Но и назвать год провальным – тоже не справедливо. Самая первая и главная победа уходящего – это макроэкономическая стабильность.

Следовательно, рост ВВП превысил три процента, а большой вклад в развитие экономики сделали именно украинские аграрии. Которые, в частности, собрали рекордный урожай зерновых – 70 миллионов тонн.

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Экспортная выручка, которую завели фермеры, укрепила валютный курс. Как следствие, пока гривна составляет 27,5 за доллар. Стоит отметить, в начале года национальная валюта стоила 28,5 за доллар, а правительство закладывало в бюджет курс 29,5.

Зато олигархи изрядно попортили жизнь украинцам. Компании Рината Ахметова пролоббировали повышение тарифов на электроэнергию. Были и своевольные попытки повышения тарифов на газ компаниями Дмитрия Фирташа.

Структуры Виктора Медведчука установили монопольные цены на дизельное топливо. АЗС Игоря Коломойского тоже не спешат снижать стоимость бензина, хотя цена нефтепродуктов на мировых рынках стремительно падает. Как следствие, Нацбанку удержать инфляцию в пределах запланированных восьми процентов, не удалось.

Инфляция украинской гривны превысила восемь процентов

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что Украине удавалось иметь контролируемую инфляцию. Он добавил, что был период, когда цены росли немного быстрее, однако, в общем, уровень годовой инфляции оставался в пределах 10%.

Из позитива – Национальный банк Украины отправил на ликвидацию только один банк. Им стал российский ВТБ. И, как предсказывают в Нацбанке, впервые с 2013 года банковская система покажет прибыльную деятельность.

И все это, заметьте, без денег Международного валютного фонда. Подписание меморандума с МВФ, безусловно, можно отнести к нынешним достижениям. Но транш в 1,4 миллиарда долларов тратить в следующем году.

Транш от МВФ Украина будет тратить в 2019 году

Главная экономистка Dragon Capital Елена Белан отметила, несмотря на то, что следующий год будет тяжелый с точки зрения политической ситуации, и с точки зрения нагрузки по выплатам по внешнему долгу, то гораздо лучше иметь поддержку.

К крупнейших провалов 2018 года, опрошенные эксперты отнесли три вещи:

1. Саботаж реформы Государственной фискальной службы.

2. Продление моратория на продажу земли.

3. Очередное фиаско с большой приватизацией.

Правительство не смогло продать ни одного крупного объекта. И даже приватизация Центрэнерго, которая была образцом того, что возможно наконец начнется классная приватизация, она не состоялась. Это говорит о том, что Украина до сих пор является рискованной страной для инвестиционных вложений,

– сказал главный редактор издания "Финансовый клуб" Вячеслав Садовничий.

Инвестиционный климат продолжает страдать от малоэффективной борьбы правительства и правоохранительных органов с теневой экономикой и контрабандой на таможне, говорит эксперт. К тому же, бизнесу до сих пор трудно отстоять свои имущественные права в судах.

Теневая экономика мешает Украине экономически развиваться

В 2018 году отменили архаичный валютный декрет 1993 года, началось создание Антикоррупционного суда, утвердили новые правила приватизации, которые сделают госпредприятия более привлекательными для иностранных инвесторов. Но все эти инициативы будут иметь экономическое влияние только через год-два, прогнозируют наши собеседники.