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Гривна дальше будет терять в цене: аналитики объяснили причины

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Курс валют в Украине: гривна и в дальнейшем будет дешеветь
Курс валют в Украине: гривна и в дальнейшем будет дешеветь / Фото из открытых источников

Украинская гривна продолжит свое падение. Главным фактором девальвационного давления на национальную валюту является то, что Украина до сих пор не смогла заручиться внешним финансированием от Международного валютного фонда для прохождения крупных выплат по государственному долгу, а время на это практически прошло.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на опрошенных финансовых аналитиков.

Кроме сугубо украинских факторов, влияющих на динамику обменного курса, аналитики указывают на ряд внешних причин того, почему гривна может дальше дешеветь, а доллар – дорожчать. Например, если Федеральная резервная система США в третий раз за год повысит базовую ставку. Это может случиться уже сегодня, 31 июля, на очередном заседании ФРС.

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Несмотря на ожидание повышения ставки ФРС США, доллар сегодня находится в позиции, когда может "вновь ослабнуть или, по крайней мере, не расти", считает руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

Еще одной причиной того, почему гривна может не укрепиться в ближайшем будущем, является ухудшение ценовой конъюнктуры для Украины на внешних рынках. Так, цены на сталь и железорудное сырье так и не восстановились после Рамадана, объяснил член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Очевидно, на рынок давят последствия торговой войны между США и КНР, а вот цены на наш основной импорт – нефть – растут. Также за последние две недели заметно упала стоимость кукурузы на мировых рынках. За последние два месяца мы как-будто растянулись на шпагате между экспортом и импортом. Это привело к отрицательному сальдо торгового баланса, и это же видят владельцы ОВГЗ,
– пояснил Шапран, отметив, что оснований для укрепления гривны сейчас все меньше.

По мнению аналитика, если гривна таки подорожает, то это случится скорее в виде временных колебаний, а не как ярко выраженный тренд.

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"Если гривня удержится до конца августа в коридоре 26-27 гривен за доллар, то это уже будет фактором стабильности, который заслуживает положительной оценки", – подчеркнул Шапран.

К слову, по курсу Нацбанка Украины на 31 июля, доллар США стоит 26,76 гривны.

 

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
Источник: 24 Канал
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