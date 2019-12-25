Гривна обновила четырехлетний максимум

На четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара. Согласно решению держрегуратора за единицу американской валюты придется выложить 23,26 гривны. А это является новым максимальным значением с января 2016 года.

Согласно данным НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 24 декабря. Тогда за доллар надо было выложить 23,28 гривны , передает УНИАН .

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По информации дилеров коммерческих банков, на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов за один доллар давали 23,25 – 23,26 гривны.

К слову, за ноябрь украинская гривна по официальному курсу НБУ выросла к доллару на 3,4% . В то же время за 11 месяцев 2011 года ее рост можно было наблюдать на уровне 13,4% – до 23,97 гривны за доллар.

По словам экономического эксперта Сергея Головнева, в 2020 году доллар для украицев стоить будет примерно на уровне 27 гривен.

Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар. Также сейчас все такое прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривень за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– пояснил он в комментарии 24 канала.

Эксперты в свою очередь объясняют укрепление гривни следующими факторами:

рост спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высокий урожай зерновых;

низкие цены на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.