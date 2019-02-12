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      Гривна стремительно укрепляется, но будет ли длительным этот тренд: комментарии экспертов

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      С начала 2019 года украинская национальная валюта стремительно растет
      С начала 2019 года украинская национальная валюта стремительно растет / 24 канал

      Осенью 2018 года 100 долларов можно было обменять на 2 тысячи 800 гривен. По состоянию на середину февраля 2019 даже 2 тысячи 700 гривен не во всех обменниках дадут. Журналисты 24 канала спросили у НБУ и экспертов об их прогнозах относительно такой тенденции.

      Причину такой тенденции экономисты видят в удачном и своевременном планировании бюджета. Экономическая стабильность заинтересовала инвесторов и те начали покупать гривневые облигации. К тому же, привлекали к гривне новости о снятии валютных ограничений.

      Читайте также: Тренды валютного рынка можно предсказать, – Фурса о влиянии сезонности на курс гривны

      Продолжительным ли будет укрепление гривны?

      Выборы в 2019 году предоставляют непредсказуемости этому тренду – по мнению Александра Мартыненко, руководителя подразделения по корпоративному анализу ICU. А, соответственно, непредсказуемым будет поведение участников валютного рынка – как граждан, так и предприятий и банков.

      Что по этому поводу думают в НБУ?

      Олег Чурий, заместитель председателя Национального банка Украины, отметил, что НБУ не дает прогнозов относительно валютных курсов.

      Есть специально обученные аналитики, которые постоянно прогнозируют. Так называемые сурки. Но в Украине – плавающее курсообразование, зависящее от спроса и предложения. Так что на самом деле угадать курс очень трудно,
      – объяснил Чурий.

      Как действовать простому украинцу?

      Эксперты советуют половину сбережений держать в гривне на депозитах или в государственных облигациях. А остальные деньги, на которые нет планов на ближайшие полгода-год, можно перевести в иностранную валюту.

      Смотрите видео об укреплении гривны и прогнозы экспертов:

       

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Деньги Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 канал
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