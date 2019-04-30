19:01
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Артем Овдиенко

      Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає...

      530
      Гривня зміцнюється
      Гривня зміцнюється / УНІАН

      Щось дивне відбувається з національною валютою – вона з дня на день лише зміцнюється відносно долара. Тоді як за моїм внутрішнім відчуттям навколишнього світу гривня мала б зараз знецінюватися просто шаленими темпами.

      Вважайте мене панікером, але весь попередній досвід проживання в Україні кричить, що негайно треба запасатися сіллю, сірниками та доларами. А ще бензином й бажано набоями, адже куди не глянь – усюди зрада. І війна в Україні триває, й попередній президент не спромігся владу втримати, й Путін та Лукашенко перекривають нам постачання пального, а один із найбільших державних банків нині під загрозою знову стати приватним. А ще ж нам борги Міжнародному валютному фонду цього року доведеться повертати. Ну, тобто – все, апокаліпсис вже сьогодні, розчарування, зневіра та паніка…

      Читайте також: Що чекає на економіку України у 2019 році: пояснення заступника голови НБУ

      Відповідно, і гривня мала б вже обвалитися – до 35 чи навіть до сорока за долар. Утім, цього не відбувається – ба більше: гривня лише зміцнюється, середній курс натепер 26 з половиною, тобто такий, яким він був минулого літа. І щоб це могло б означати? Як мінімум, що панікувати мені не варто, адже ті приводи, що я бачу для паніки, виявляється, не настільки вже й критичні, як здається. Ні, війна, звісно, нікуди не поділася, й Путін точно щось замислив, роздаючи мешканцям окупованих територій паспорти. Проте, нікуди і армія наша не поділася й продовжує надійно боронити мирну Україну.

      Звісно, тяжіє над нами ризик денаціоналізації "Приватбанку" та припинення через це співпраці з МВФ. Натепер можливість такого розвитку подій є досить примарна, адже на черзі апеляційні інстанції в українських судах. А в лондонському суді, подейкують, у вітчизняного "Приватбанку" вельми сильні позиції для захисту від претензій Ігоря Коломойського.

      А от щодо пального – тут певні песимістичні прогнози таки справджуються. Обмеження з боку Росії постачання в Україну пального, а також проблеми на Мозирському НПЗ, що виникли в білорусів через отримання на переробку неякісної російської нафти. Все це вже призвело до певного дефіциту та здорожчання в Україні дизельного пального, щонайменше ще на дві гривні найближчими днями.

      Але трохи збалансовує ситуацію здешевлення газу, хоча опалювальний сезон вже минув все одно приємно, що за тисячу кубів доведеться тепер платити на триста гривень менше. Тому, із передінфарктно панічної ситуація в Україні після виборів потроху переходить в стан обережного оптимізму – і мене, як громадянина цієї країни, який нікуди емігрувати не збирається, це дуже тішить.

      Читайте також: Що буде з гривнею за Зеленського: ризики для національної валюти

      blog_ava
      ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины-2019
      сегодня
      908530
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Доллар-Гривна Гривна Приватбанк Тарифы на газ Горючее МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      сегодня , 19:00 Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 10
      На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      сегодня , 18:30 На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      Ірина Поліщук 80
      Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      сегодня , 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      Олена Булан 94
      Как изменилась стоимость Пасхи за последние 10 лет
      сегодня , 16:44 Как изменилась стоимость Пасхи за последние 10 лет
      Яніна Ткачук 153
      Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      сегодня , 15:29 Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      Ірина Вихрущ 9075
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук