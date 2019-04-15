Грязь и провокации: к каким черным технологиям прибегают соперники на выборах президента

Избирательная кампания-2019 отличилась грязью и провокативностью. Впервые кандидаты соревнуются за благосклонность избирателей в соцсетях, сдают анализы в сопровождении телекамер и, кажется, готовы на все, чтобы получить кресло на Банковой.

Недавно в Украине появились билборды со спиной Петра Порошенко и провокационной надписью "Конец".

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Эти билборды со спиной Президента Украины появились за неделю до второго тура. Как трактовать это послание и агитация это, или же наоборот, антиреклама президента – сложно ответить даже экспертам.



Провокативные билборды против Порошенко

Да и вся избирательная кампания новая и запутанная по технологиям и не менее грязная и манипулятивная. "Это все уже надоело людям. Я считаю, что это не культурно и это не должно быть в цивилизованной стране, которая идет в Европу", – сказал харьковчанин Иван.

Через провокационные ролики команда Владимира Зеленского пыталась затянуть опытного противника на свое поле.

ЗЕкоманда затянула команду Порошенко на такой себе шоу-бизнес формат выборов. То есть мы получили не второй тур, а шоу-сериал,

– ответил политический эксперт Александр Солонтай.

Более того, яркая картинка скрывает неопытность Владимира Зеленского. И в команде Порошенко это понимают, неоднократно показывая эту слабую сторону соперника.

Анализы – это еще одна технология ниже пояса. Ведь Зеленский пытался ударить на теме здоровья. Давно ходят слухи о том, что здоровье Порошенко ухудшилось из-за сахарного диабета. А еще о том, что тот наклоняет рюмку.

Как Зеленский и Порошенко сдавали анализы: смотрите видео 24 канала

Не остался в долгу и президент Порошенко. Предложил сдать сопернику анализы. Намекая, что в организме Зеленского могут найти наркотики.

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К тому же, Петр Порошенко играет на военной некомпетентности Зеленского в условиях войны. Мол, его соперник, потенциальный главнокомандующий, не служил, да еще и прятался от повесток.

Себя Президент позиционирует единственным, кто может противостоять Путину. Этот месседж политик усилил провокационной картинкой – билбордами с Путиным. Но это обидело украинцев, которые за Порошенко не голосовали. Им показали, что они якобы сторонники Путина.



Билборды с агитацией Порошенко

В то время, как украинцы наблюдают за зрелищным политическим сериалом, который с каждой серией затягивает все больше, на задний план уходят действительно важные темы. Состояние кандидатов, их окружение и, главное – видение, куда вести страну в ближайшие 5 лет.

Призвать их останавливаться бессмысленно, они уже в погоне за сохранением победы, а вторая сторона в погоне за получением шанса на победу. Они готовы на все,

– добавил эксперт.

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

Согласно результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Следовательно, первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Между тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялся словесный спор в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но снова порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".