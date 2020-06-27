Несмотря на коронавирус и карантин, украинцы заполонили пляжи и водоемы. Это и не удивительно, ведь погода на все 100% способствует тому, чтобы поплавать. Правда, не все пляжи и водоемы являются безопасными.

К примеру, на одесском курорте Фонтанка засняли грязную воду. Видео обнародовали в телеграмм-канале "Думская".

Важно Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует нормам

На нем видно, что вода в море значительно загрязнена. Телеграм-канал пишет, что вода маслянистая. Однако, можно предположить, что море цветет.

Цветение воды в Фонтанке / Фото из телеграмм канала "Думская"

Грязная вода в Фонтанке / Фото из телеграмм канала "Думская"

В фонтанке цветет вода: смотрите видео

Почему опасно купаться в такой воде

Заметим, что причиной цветения воды является размножение микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.Поэтому купаться в таких водах опасно.

На цветение воды влияет два фактора

Уровень солености воды. Загрязнение.

Более того, на днях Одесский лабораторный центр Минздрав обнародовал результаты исследования морской воды у побережья Одессы и Затоки. Согласно результатам экспертизы, вода не отвечает санитарно-микробиологическим требованиям. Несмотря на это, одесские пляжи и клубы переполнены людьми.

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Безопасно ли купаться во время пандемии

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19 .

. В пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.​

Правила пребывания на пляже во время пандемии / Фото Центра общественного здоровья