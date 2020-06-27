На одесском курорте Фонтанка запечатлели чрезвычайно грязную воду: фото и видео
Несмотря на коронавирус и карантин, украинцы заполонили пляжи и водоемы. Это и не удивительно, ведь погода на все 100% способствует тому, чтобы поплавать. Правда, не все пляжи и водоемы являются безопасными.
К примеру, на одесском курорте Фонтанка засняли грязную воду. Видео обнародовали в телеграмм-канале "Думская".
Важно Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует нормам
На нем видно, что вода в море значительно загрязнена. Телеграм-канал пишет, что вода маслянистая. Однако, можно предположить, что море цветет.
Цветение воды в Фонтанке / Фото из телеграмм канала "Думская"
Грязная вода в Фонтанке / Фото из телеграмм канала "Думская"
В фонтанке цветет вода: смотрите видео
Почему опасно купаться в такой воде
Заметим, что причиной цветения воды является размножение микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.Поэтому купаться в таких водах опасно.
На цветение воды влияет два фактора
- Уровень солености воды.
- Загрязнение.
Более того, на днях Одесский лабораторный центр Минздрав обнародовал результаты исследования морской воды у побережья Одессы и Затоки. Согласно результатам экспертизы, вода не отвечает санитарно-микробиологическим требованиям. Несмотря на это, одесские пляжи и клубы переполнены людьми.
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Безопасно ли купаться во время пандемии
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.
- В пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.
Правила пребывания на пляже во время пандемии / Фото Центра общественного здоровья