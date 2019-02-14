Грязные деньги ЕС: Еврокомиссия обнародовала страны "черного списка"

В "черный список" Еврокомиссии попали 23 страны за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег. Этот перечень используют европейские банковские учреждения при проведении работ с указанными странами.

Цель "черного списка" – защитить систему ЕС от финансирования различными фондами терроризм в мире.

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Такими действиями Европейский Союз побуждает упомянутые страны приложить усилия для борьбы с финансовыми махинациями в собственных государствах.

В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые подпадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, подлежат усиленным проверкам финансовых операций, включая всех пользователей и финансовые институты,

– рассказывает пресс-служба Еврокомиссии.

В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка. Многих удивило включение в список Саудовской Аравии.

ЕС не должен быть мишенью для незаконных денежных потоков,

– заявила еврокомисар по вопросам юстиции Вера Юрова.

На сайте Еврокомиссии написали, что цель этого мероприятия заключается в защите финансовой системы.

Мы создали наиболее строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны позаботиться о том, чтобы грязные деньги из других стран не находили пути попадания в нашу финансовую систему,

- прокомментировала Юрова.

Страны-члены ЕС и Европарламента имеют месяц времени для изучение документа и высказывания замечаний относительно списка. Этот срок могут продлить еще на два месяца. Документ не предусматривает никаких санкций, но наносит странам ущерб в репутации и усложняет проведение операций со средствами. Из-за этих факторов этот список уже получил критические отзывы.

США также отреагировали на появление "черного списка" ЕС. В министерстве финансов отметили, что не планируют использовать для борьбы этот список в американских финансовых учреждениях. Министерство отметило, что они имеют существенные замечания по этому списку. США "отвергают включение Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в список", – говорится в заявлении.