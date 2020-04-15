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      Гроб в мешке, гробовщики – в спецкостюмах: как похоронили монаха Нектария из Лавры

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      Похороны Нектария, у которого было подозрение на коронавирус / Татьяна Деркач

      Первым умершим от COVID-19 на территории Киево-Печерской лавры стал архимандрит Нектарий. Его похоронили на территории святыни.

      Информация о смерти Нектария поступила еще 12 апреля. Причиной его смерти стал COVID-19. Однако в самой лавре заявили о том, что Нектарий умер после долгой борьбы с пневмонией.

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      Однако похоронили Нектария 14 апреля не просто в закрытом гробу, но и обмотав его защитной пленкой. Фото с похорон монаха опубликовала журналистка "Церквариума" Татьяна Деркач.


      Похороны Нектария в Киево-Печерской лавре / Фото Татьяны Деркач

      Кроме того, могилу монаха закапывали люди в костюмах спецзащиты.


      Могилу для монаха копали люди в защитных костюмах / Фото Татьяны Деркач

      Коронавирус в Киево-Печерской лавре: главное

      • Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Тогда во всем Киеве было зафиксировано 267 случаев инфекции.
      • Со временем инфекция стала стремительно распространяться в лавре. Уже 10 апреля было известно о минимум 4 случаях. А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных.
      • При этом, по данным Татьяны Деркач, в Киево-Печерской лавре уже более 130 инфицированных. Среди них и 14 студентов семинарии, которых не отпустили на карантин домой. И только после выявления коронавируса в лавре их все же отправили по домам.
      • Саму лавру еще 13 апреля закрыли на карантин.
      • Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
      • Первым умер Нектарий 12 апреля. В УПЦ (МП) отрицают информацию, что он умер от коронавируса. И уже на следующий день, 13 апреля, умер  еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Києво-Печерськая лавра
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