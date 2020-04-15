Гроб в мешке, гробовщики – в спецкостюмах: как похоронили монаха Нектария из Лавры
Первым умершим от COVID-19 на территории Киево-Печерской лавры стал архимандрит Нектарий. Его похоронили на территории святыни.
Информация о смерти Нектария поступила еще 12 апреля. Причиной его смерти стал COVID-19. Однако в самой лавре заявили о том, что Нектарий умер после долгой борьбы с пневмонией.
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Однако похоронили Нектария 14 апреля не просто в закрытом гробу, но и обмотав его защитной пленкой. Фото с похорон монаха опубликовала журналистка "Церквариума" Татьяна Деркач.
Похороны Нектария в Киево-Печерской лавре / Фото Татьяны Деркач
Кроме того, могилу монаха закапывали люди в костюмах спецзащиты.
Могилу для монаха копали люди в защитных костюмах / Фото Татьяны Деркач
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: главное
- Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Тогда во всем Киеве было зафиксировано 267 случаев инфекции.
- Со временем инфекция стала стремительно распространяться в лавре. Уже 10 апреля было известно о минимум 4 случаях. А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных.
- При этом, по данным Татьяны Деркач, в Киево-Печерской лавре уже более 130 инфицированных. Среди них и 14 студентов семинарии, которых не отпустили на карантин домой. И только после выявления коронавируса в лавре их все же отправили по домам.
- Саму лавру еще 13 апреля закрыли на карантин.
- Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
- Первым умер Нектарий 12 апреля. В УПЦ (МП) отрицают информацию, что он умер от коронавируса. И уже на следующий день, 13 апреля, умер еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19.
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