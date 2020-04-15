Гроб в мешке, гробовщики – в спецкостюмах: как похоронили монаха Нектария из Лавры

Первым умершим от COVID-19 на территории Киево-Печерской лавры стал архимандрит Нектарий. Его похоронили на территории святыни.

Информация о смерти Нектария поступила еще 12 апреля. Причиной его смерти стал COVID-19. Однако в самой лавре заявили о том, что Нектарий умер после долгой борьбы с пневмонией.

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Однако похоронили Нектария 14 апреля не просто в закрытом гробу, но и обмотав его защитной пленкой. Фото с похорон монаха опубликовала журналистка "Церквариума" Татьяна Деркач.



Похороны Нектария в Киево-Печерской лавре / Фото Татьяны Деркач

Кроме того, могилу монаха закапывали люди в костюмах спецзащиты.



Могилу для монаха копали люди в защитных костюмах / Фото Татьяны Деркач

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