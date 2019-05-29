Гройсман и Ко: кто присоединится к новой политической партии

Владимир Борисович давно дал понять – он политик общегосударственного масштаба. Правда, долгое время ходили слухи, что на выборы он пойдет в компании Петра Порошенко или Арсения Яценюка. Однако на этой неделе стало понятно – премьер идет в большое самостоятельное политическое плавание.

Имеет ли шансы Владимир Гройсман завести в парламент свою фракцию и почему он так и не объединился с Петром Порошенко – в материале 24 канала.

Маленькая фракция в большой политике

В украинской политике все меняется очень быстро. До недавнего времени Владимира Гройсмана связывали то с Петром Порошенко, то с Арсением Яценюком, а в парламентских кулуарах активно обсуждали объединение этих политических сил. Однако, не так случилось как думалось. На этой неделе Владимир Борисович намерен, по информации СМИ, презентовать свою партию "Украинская стратегия". Это связывают с его желанием заявить о себе как о самостоятельном политике, который не только сам может зайти в парламент, но и завести пусть небольшую, но свою фракцию. Быть в тени старших он уже не желает.

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Владимир Гройсман высказывал амбиции и планы относительно собственной политической субъектности. Зато, блок "Солидарность" – теперь "Европейская солидарность" – так и остался персональным проектом Петра Порошенко, который не готов рассматривать формат расширения команды в плане партнерской работы. Он и впредь будет вести лидерскую игру и этот формат будет оставаться партией закрытого типа,

– отмечает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.



Очевидно, Гройсман пойдет на парламентские выборы отдельно от Порошенко

Учитывая, что во время президентской кампании Петр Порошенко был лидером антрейтинга и недоверия украинцев, то и на парламентских гонках хоть и переименованная в "Европейскую солидарность", но все та же экс-БПП, остается лидером антирейтингов. Результат, на который может надеяться "Европейская солидарность", не позволяет рассчитывать на большие группы с партнерами. То, что у Порошенко могли предложить команде Гройсмана, очевидно, премьера не устроило.

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Сам в поле воин

В то же время, не стоит думать, что вопрос "с кем Гройсман пойдет в Раду" уже окончательно решен. Еще возможны сногсшибательные повороты. Поговаривали о переговорах с Вакарчуком и Кличко и возвращении к диалогу с Порошенко. По мнению эксперта, с Порошенко точно будут сотрудничать и согласовывать позиции по мажоритарным округам, чтобы не пересекаться. По крайней мере, в центральной Украине, особенно в Винницкой области, где позиции в электоральной плоскости Гройсмана, так и Порошенко – абсолютно сопоставимы.

В будущем Гройсман не собирается уходить из политики: ему интересно капитализировать свое трехлетнее председательство в правительстве в долгосрочную политическую перспективу, а для этого надо рисковать и идти с собственным проектом. Думаю, есть немалые шансы, что они пойдут в Раду отдельно,

– добавляет Андрей Юсов.



В команде Владимира Борисовича могут появиться и представители "фронтовиков"

Раньше много говорилось о том, что Гройсман тесно связан с Яценюком. По мнению экспертов, в команде Владимира Борисовича все же появятся отдельные представители этой политической силы, но системно "фронтовики" сконцентрируются на мажоритарке. Вероятнее всего, большого соглашения между Гройсманом и Яценюком мы не увидим, пока что. Собственно, для национальной парламентской кампании фигура Яценюка мало чем могла бы помочь, учитывая его электоральные позиции.

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Несмотря на добрые человеческие взаимоотношения, думаю, что эта парламентская кампания – не та, где Яценюк может быть хедлайнером,

– уверен Андрей Юсов.

Если бы Гройсман принял решение идти по мажоритарке, безусловно, он стал бы сильным игроком и фаворитом во многих мажоритарных округах по Украине. Что касается партийного списка – существуют большие риски и конкуренция. Безусловно, досрочная, короткая кампания не в пользу "Европейской стратегии". Поэтому для этой политической силы риски большие, но подготовку они начали давно: региональные штабы и сетка уже развернуты. Ну а выиграл или проиграл Владимир Борисович, избрав такую стратегию – уже скоро узнаем.