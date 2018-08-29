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Сколько денег не хватает для реформы экстренной медицины

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Реформа экстренной медицины
Реформа экстренной медицины / Фото из открытых источников

Чтобы ввести обновленную систему экстренной медицины в 2019 году в бюджет следует заложить сумму, большую на 11 миллиардов гривен. Так считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщило HROMADSKE.

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Свою позицию Гройсман озвучил на заседании правительства 29 августа.

Я уже приводил пример: для того, чтобы нам ввести экстренную медицину на следующий год, надо буквально плюс 11 миллиардов гривен. Это означает, что будет переобученый персонал, выше заработная плата, новые машины, технологическое обеспечение и так далее,
– рассказал руководитель правительства.

И добавил, что для получения дополнительных средств необходимо перекрыть теневые схемы.


Владимир Гройсман

В частности спешной реакции требует проблема контрабанды лекарств и товаров медицинского назначения в Украину.

Напомним, ранее на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины премьер сообщал, что за пять лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Здоровье Медицина Медицинская реформа Бюджет Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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