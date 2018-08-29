Сколько денег не хватает для реформы экстренной медицины

Чтобы ввести обновленную систему экстренной медицины в 2019 году в бюджет следует заложить сумму, большую на 11 миллиардов гривен. Так считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщило HROMADSKE.

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Свою позицию Гройсман озвучил на заседании правительства 29 августа.

Я уже приводил пример: для того, чтобы нам ввести экстренную медицину на следующий год, надо буквально плюс 11 миллиардов гривен. Это означает, что будет переобученый персонал, выше заработная плата, новые машины, технологическое обеспечение и так далее,

– рассказал руководитель правительства.

И добавил, что для получения дополнительных средств необходимо перекрыть теневые схемы.



Владимир Гройсман

В частности спешной реакции требует проблема контрабанды лекарств и товаров медицинского назначения в Украину.

Напомним, ранее на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины премьер сообщал, что за пять лет Украина должна направить 33 миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга.

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