21:07
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман обнародовал ситуацию с ремонтом дорог в Украине

113 Читати новину українською
"Строительная машина идет полным ходом", – Гройсман отчитался о ремонте дорог в Украине
"Строительная машина идет полным ходом", – Гройсман отчитался о ремонте дорог в Украине / Пресс-служба Кабинета министров

В Правительстве утверждают, что более 50% проектов по строительству дорог, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии. В сентябре же Кабмин должен дать полную оценку ситуации в отрасли во всех областях.

Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, передает пресс-служба Кабмина.

Читайте также: "Колумб открыл Америку, а Порошенко – знак": в сети высмеяли открытия 24 километров дороги

В частности, по его словам, "строительная машина идет полным ходом" и ситуация на рынке неплохая, однако нужно проанализировать, что использовано, и перераспределить средства на проекты, где требуются дополнительные ресурсы.

"Более половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы (строительства) надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально", – отметил глава правительства.

По его словам, сейчас со стороны Кабмина продолжаются проверки и аудиты будут обнародованы после завершения объектов.

"Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу", – добавил Гройсман.

К слову, во время совещания его участники отмечали, что в региональном разрезе лучше с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%, но на Буковине и Сумской области ситуация плохая.

Также в Кабмине отметили, что в 2018 году на ремонт дорог выделили рекордное финансирование – более 45 млрд гривен.

"Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 миллиарда гривен. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 миллиарда гривен", – констатировали в правительстве.

Напомним, согласно последнему рейтингу от Global Competitiveness Index, украинские дороги по качеству занимают одну из последних ступенек.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги Дороги Владимир Гройсман
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
сегодня, 20:01 Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
348
Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
132
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
сегодня, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 492
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сегодня, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 1465
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сегодня, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 666
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Французские интеллектуалы призывают отобрать у Украины Евро-2012 из-за Тимошенко
 18 октября 2011 , 15:36 21
Прокуратура требует сурового наказания сыну "регионала" за убийство
 4 февраля 2012 , 13:29 2
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук