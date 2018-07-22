Гройсман обнародовал ситуацию с ремонтом дорог в Украине

В Правительстве утверждают, что более 50% проектов по строительству дорог, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии. В сентябре же Кабмин должен дать полную оценку ситуации в отрасли во всех областях.

Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, передает пресс-служба Кабмина.

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В частности, по его словам, "строительная машина идет полным ходом" и ситуация на рынке неплохая, однако нужно проанализировать, что использовано, и перераспределить средства на проекты, где требуются дополнительные ресурсы.



"Более половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы (строительства) надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально", – отметил глава правительства.



По его словам, сейчас со стороны Кабмина продолжаются проверки и аудиты будут обнародованы после завершения объектов.



"Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу", – добавил Гройсман.



К слову, во время совещания его участники отмечали, что в региональном разрезе лучше с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%, но на Буковине и Сумской области ситуация плохая.



Также в Кабмине отметили, что в 2018 году на ремонт дорог выделили рекордное финансирование – более 45 млрд гривен.



"Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 миллиарда гривен. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 миллиарда гривен", – констатировали в правительстве.

Напомним, согласно последнему рейтингу от Global Competitiveness Index, украинские дороги по качеству занимают одну из последних ступенек.